Боевые действия на территории Крыма: в ГУР анонсировали новые 'сюрпризы' для РФ

В ГУР отметили, что в 2024 году на территории временно оккупированного Россией Крыма будет проведено еще больше боевых операций чем в предыдущем году.

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В ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для оккупантов в оккупированном Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В 2023 году бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины провели ряд боевых и специальных операций в оккупированном Крыму и в Черном море, входивших в общий план ВСУ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черник в комментарии для телеканала "Мы — Украина".

По его словам, боевые операции в Крыму имеют целью напомнить оккупантам о временном характере их присутствия на украинской территории. Они также помогают поддерживать моральное состояние граждан Украины, находящихся под оккупацией и ожидающих освобождения.

Черник подчеркнул, что вооруженные рейды к берегам Крыма и другие морские операции разведчиков-спецназовцев являются частью единого плана Вооруженных Сил Украины.

видео дня

"Подчеркиваю - проведение таких спецопераций происходит точечно, но они не отдельные: они входят в единый план, в единый замысел проведения более широких каких-то операций", - отметил представитель ГУР.

Смотрите видео об операциях ГУР в Крыму:

Скриншот





Он отметил, что это только начало, поскольку в течение 2024 года таких операций будет проведено еще больше.

Кроме того, Черник подчеркнул, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины ведет наблюдение и передает информацию Силам обороны по всем логистическим маршрутам российских военных, включая информацию о Крымском мосту. Эти маршруты пытаются уничтожить в первую очередь для препятствования подвозу боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также для минимизации огневого влияния оккупантов на Вооруженные Силы Украины.

Взрывы в Крыму

6 января воздушные силы ВСУ совершили удар по аэродрому Саки на в Крыму, где располагался еще один важный объект управления врага. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в своем канале в Telegram.

Согласно информации российских СМИ, в результате ракетного удара 5 января по военным объектам российских оккупантов в Крыму было уничтожено 23 военных РФ, а также были взорваны вражеские системы ПВО и РЭБ.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что был атакован не только командный пункт, но и нанесен серьезный ущерб системе защиты. Силы обороны Украины также активно действовали на направлении новой дислокации "Шахедов" на полуострове.

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