Потери катастрофические: эксперт проанализировал ситуацию под Авдеевкой

По словам эксперта, Авдеевка нет стратегического значения для российского командования, ценность города для оккупантов исключительно символична из-за приказа Путина.

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Потери врага в живой силе оцениваются десятками тысяч / Коллаж Главред, фото: скриншот deepstate, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

С начала октября российские войска начали активно атаковать город Авдеевка. За это время им не удалось добиться значительных успехов на этом отрезке фронта, а их потери были большими. До тех пор, пока российским войскам не удастся захватить Авдеевский коксохим, окружение города будет оставаться невозможным. Это мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире 24 Канала.

Авдеевка продолжает оставаться одной из самых напряженных точек на фронте. На конец 2023 года стало известно, что российская армия потеряла 411 единиц техники, а потери в живой силе оцениваются десятками тысяч.

"Если потери бронетехники достигают 400 единиц, это примерно столько же, сколько есть на вооружении полутора – двух мотострелковых бригад. Соответствующим является и количество живой силы. Убитыми потеряно несколько тысяч человек, а безвозвратные потери превышают 10-12 тысяч. И это потери только на одном участке", – отметил военный эксперт. видео дня

Он добавил, что пока нет оснований утверждать, что город окружен. В то же время, Юрий Федоров отметил, что операция российского командования по захвату Авдеевки продолжается с 10 октября.

"Россияне еще не взяли Авдеевку, продолжаются бои за коксохимический завод, но они там не продвинулись. Без того, чтобы захватить этот комплекс, ни о каком взятии Авдеевки вообще не говорится", – подчеркнул Юрий Федоров.

Эксперт предполагает, что потери, которые российские оккупанты понесли в Авдеевке, можно было бы оправдать, если бы город имел важную стратегическую ценность для оккупантов. Однако фактически город имеет значение лишь символическое для России.

"В военном смысле штурм Авдеевки - это бессенсовое занятие для россиян. Это просто приказ Путина, которому нужен какой-то символ победы. Думаю, что эпопея с Авдеевкой в военной истории будут рассматривать как героическое сопротивление Украины и как поражение или пирровую победу России", – подытожил военный эксперт.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Адвивском направлении российские оккупанты пытаются обойти город с севера, чтобы перерезать логистические линии Вооруженных сил Украины, но эти планы пока не удаются.

Украинские военные успешно проводят операции на Авдеевском направлении, уделяя особое внимание защите коксохимического завода, который служит естественной крепостью, аналогично "Азовстали" в Мариуполе.

Ситуация под Авдеевкой остается напряженной. Российские войска изменили направление наступления и теперь пытаются продвинуться в сторону Очеретиного.

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