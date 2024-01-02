Заходят с севера 'большой клешней': в ВСУ рассказали о ситуации возле Авдеевки

По словам руководителя пресс-службы 47-й ОМБр, потери россиян в личном составе на Авдеевском направлении превышают потери Сил обороны Украины в 7-8 раз.

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В ВСУ рассказали о потерях на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: deepstatemap.live

В Вооруженных силах Украины рассказали о ситуации в на Авдеевском напряке. По данным руководителя пресс-службы 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Лазуткина, в течение последних суток город находился под артиллерийским и минометным обстрелом со стороны российской армии. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Если говорить о ситуации на поле боя — российские военные пытаются закрепиться в Степном, откуда их выбивают наши военнослужащие", — сказал он.

Лазуткин также отметил, что российские войска намерены обойти город с севера для перерезания логистических линий Вооруженных сил Украины. Однако пока планы противника проваливаются.

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"Есть попытки с их стороны обойти "большой клешней" с севера и перерезать логистику Силам обороны. Сейчас логистика функционирует, ситуация контролируемая", - отметил начальник службы связей с общественностью 47 ОМБр.

Он также отметил, что потери техники российских Вооруженных Сил превышают потери техники Вооруженных Сил Украины в десятки раз, в то же время потери личного состава превышают их в 7-8 раз.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, что ранее Главред сообщал о возможности вывода войск Вооруженных Сил Украины из Авдеевки из-за успехов российских оккупационных сил на этом направлении. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, это решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российские оккупанты изменили тактику штурмов позиций Сил обороны на Авдеевском направлении.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не приведет к стратегическому преимуществу для них, а падение Авдеевки, если это произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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