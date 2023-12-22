Вывод войск из Авдеевки: экс-командир 'Айдара' рассказал, когда это произойдет

По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, решение о выводе украинских войск из Авдеевки может быть принято уже к Новому году

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Экс-командир "Айдара" рассказал о выходе ВСУ из Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Сумская ОВА

Продвижение российский оккупационных сил на Авдеевском направлении может побудить Генштаб ВСУ принять решение о выведении войск из города. Об этом в эфире Radio NV рассказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, у оккупантов есть значительные успехи на Авдеевском направлении.

"Я вчера общался с ребятами оттуда. Я думаю, что уже гораздо больше вероятность, что мы будем вынуждены из Авдеевки отойти, чем то, что мы Авдеевку удержим", - рассказал Евгений Дикий.

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Он сообщил, что вывод Сил обороны из Авдеевки может произойти уже в ближайшие дни.

"Вероятнее всего, решение об уходе из Авдеевки нам придется принимать еще даже до Нового года", - указал военный.

Также, он отметил, что у российских военных есть небольшие продвижения и на других участках, например, в районе Вербового-Роботино. Евгений Дикий добавляет, что на Левобережье Херсонской области украинские войска все еще продолжают наступательные действия против российских оккупантов. По состоянию на сейчас, Силы обороны на этом плацдарме не находятся в обороне.

"Для них настолько критично этот наш плацдарм убрать, что, думаю, они после Авдеевки туда сосредоточат все те силы, которые у них после Авдеевки останутся. Поэтому не факт, что не придется оттуда отходить. Но пока динамика противоположная", - подытожил Дикий.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты начали активные наступательные действия на восточном фронте. Они пытаются атаковать по всей линии фронта силами размером с ротно-тактическую группу. Однако пока нет оснований для вывода украинских сил из Авдеевки, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, оккупанты уже полностью контролируют промзону Авдеевки и закрепились на своих позициях согласно сообщению от 21 декабря.

Представитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что ВСУ отражают атаки возле города и не допускают захвата вражескими силами Авдеевского коксохимического завода. Предприятие остается под контролем украинской армии.

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