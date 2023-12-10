Война могла закончиться в 2022 году: экс-командир 'Айдара' раскрыл детали

По словам экс-командира роты в батальоне "Айдар" война в Украине могла закончиться еще в 2022 году при условии предоставления соответствующего оружия.

https://glavred.info/ukraine/voyna-mogla-zakonchitsya-v-2022-godu-eks-komandir-aydara-raskryl-detali-10523771.html Ссылка скопирована

Эксперт рассказал, что кардинально изменило ход войны в Украине / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, Офис президента

Западные союзники Украины должны были с начала полномасштабного вторжения изменить свой подход для противостояния России. В частности, оружие, которое было отправлено в Украину в 2023 году, должно было поступить раньше, в 2022 году. Это бы не дало россиянам достаточно времени на подготовку и укрепление их позиций. Об этом заявил политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН.иа.

"Вы хоть раз слышали от Байдена словосочетание "победа Украины" или "победить Россию". Нет не слышали, потому что он ни разу этого не сказал. И это к вопросу о стратегическом видении. Все, что мы слышали от Байдена, а это все же наш главный союзник, который больше всего для нас сделал, это словосочетание "не дать Путину победить", "остановить Путина". На самом же деле эта разница между "не дать Путину победить" и "победить Путина" чем дальше тем больше вылезает в то, что Путин становится "человеком года", которому дали шанс победить", - рассказал военный аналитик.

По его словам, коллективный Запад мог вести себя совсем иначе. Ведь, если бы военную помощь, которую Украина просила в 2022 году, передали немедленно, конфликт уже бы был завершен.

видео дня

"Если бы эта помощь пришла нам в 2022-м, то эта война закончилась бы в 2022-м. Оккупантов можно было разбить до того, как они проведут массовую мобилизацию. Такой шанс был, на него нам просто не дали железа. Это полностью изменило ход войны", - говорит Евгений Дикий.

Он указывает на то, что технические задержки в передаче военного снаряжения не имели решающего значения.

Евгений Дикий делает вывод о том, что основной причиной были политические задержки, которые длились слишком долго из-за вопроса, что можно предоставить нам, а что нельзя, ведь это может привести к эскалации. Аналитик добавляет, что эта эскалация существует лишь в их представлении, поскольку на практике Россия уже ведет войну всеми доступными средствами, за исключением ядерного оружия.

Война России против Украины - последние новости

Украинская армия героически защищает территории и свою независимость, но перспектива завершения боевых действий остается неоднозначной. Об этих обстоятельствах рассказал экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

Как сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, в течение последних суток украинские защитники успешно удалось уничтожить сотни российских военных и несколько десятков единиц вражеской техники.

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны и майор запаса Национальной гвардии Украины рассказал об увеличении активности российских оккупантов в районе Авдеевки. По его словам, для Вооруженных Сил Украины существует угроза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.