Ликвидация экс-нардепа ВР, украинского предателя Ильи Кивы была выгодна бывшему заместителю генпрокурора времен Януковича Ренату Кузьмину.
Как пишет российское издание "ВЧК-ОГПУ", Кузьмин в настоящее время является "ценным" кадром в Москве и курирует все политические проекты и движения Виктора Медведчука, в частности движение "Другая Украина".
Это - движение-невидимка, которое позволяет Кузьмину осваивать каждый месяц гигантские суммы, сообщали журналисты.
После прибытия Медведчука в результате обмена в 2022 году Кива неоднократно пытался прорваться к куму Путина.
"Он тешил себя надеждой стать одним из лидеров кремлевского проекта "Другая Украина". Однако доступ к телу Медведчука жестко блокировал Кузьмин... Кузьмин к кормушке лишние рты подпускать совсем не собирается", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, Кива с учетом сложившейся ситуации вокруг Кузьмина называл Медведчука "лохом" в узких кругах после пьянок.
Киву ликвидировали
В ночь на 6 декабря украинского предателя Илью Киву ликвидировали в Подмосковье. Украинские СМИ писали, что за его ликвидацией стоит СБУ, а в ГУР затем подтвердили факт смерти преступника.
Тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club". СМИ писали, что пророссийский политик получил смертельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, какое-то время шёл по тропинке в сторону основного здания отеля.
Кива за предательство Украины ранее был объявлен в международный розыск. В Москве он зарабатывал на эфирах российских пропагандистов, неся бред об Украине и украинцах. В частности, в июне бывший депутат ВР заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова. Кроме того, предатель не скрывал, мечтающий об антиправительственных беспорядках в Киеве.
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