'Поздравляют и провожают в последний путь': Морозов о ситуации возле Авдеевки

Россияне пытаются продвинуться из промзоны в жилые кварталы Авдеевки.

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Враг пытается заходить из промзоны в дома / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

После новогодних праздников враг несколько уменьшил активность, но быстро возобновил наступательные действия. Оккупанты пытаются продавить Силы обороны возле Степного и прорваться к Авдеевки через промышленную зону. Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы" и майор МВД Максим Морозов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация пока остается сложной, есть точки столкновения там, где Враг продолжает активно действовать - это конечно Степное, также направление Очеретяного. Опять же было небольшое уменьшение атакующих действий сразу после Нового года, но оно быстро прекратилось и враг продолжает привлекать все пехотные штурмы, живую силу, а пытаясь все-таки продавить наши Силы обороны у Степного. И пытается выйти на увеличение северной клешни с помощью выхода на оперативное пространство возле Очеретяного", - сказал майор МВД.

Морозов отметил, что южный фланг обороны Авдеевки остается устойчивым и враг не имеет значительных успехов. Однако российские силы продолжают свои попытки проникнуть через промышленную зону и войти в город, сосредотачиваясь на жилых кварталах старой части Авдеевки.

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В то же время, офицер отметил, что оккупанты используют малые тактические группы для ввода в районы столкновений, предназначенные для проведения разведки в бою. Эти группы несут потери и быстро замещаются новыми военными, но такая стратегия имеет ограниченные результаты.

"Обычно малые тактические группы, которые для того, видимо, и созданы, чтобы когда они их потеряют, то не так было больно. Но происходит разведка боем, россияне теряют эти группы и отсылают новые. Поэтому массовой пехотной попытки зайти нет. А малые группы всегда встречают, поздравляют и провожают в последний путь", - заметил Морозов.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, Авдеевское направление подвергается артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российской армии. Оккупанты намерены обойти город с севера для перерезания логистических линий Вооруженных сил Украины, однако эти планы пока проваливаются.

Также украинские военные успешно проводят операции на Авдеевском направлении. Главным районом обороны в Авдеевке сейчас является коксохимический завод, который является естественной крепостью, аналогичной "Азовстали" в Мариуполе.

Как сообщал Главред, ситуация под Авдеевкой остается напряженной. Россияне изменили направление наступления и теперь пытаются продвинуться в сторону Очеретиного.

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