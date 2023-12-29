Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал с необъявленным и экстренным визитом в Авдеевку.

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Президент Зеленский неожиданно приехал в Авдеевку / коллаж Главред, фото 3 отдельная механизированная бригада и скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский совершил внезапный визит в город Авдеевка (Донецкая область), в котором уже несколько месяцев идут жестокие бои между украинской армией и войсками русских оккупантов. Украинский лидер записал видеообращение оттуда в своем Telegram-канале.

"Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта. Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.Спасибо всем, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла благодаря именно таким воинам. Тем, кто защищает наше государство несмотря на все. Тем, кто ежедневно дает боевой результат", - сказал украинский лидер

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, успехи российских оккупационных сил на Авдеевском направлении могут привести к решению Генштаба ВСУ вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, вывод может произойти уже в ближайшие дни.

видео дня

Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество и падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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