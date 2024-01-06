УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Польша договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной — СМИ

Анна Ярославская
6 января 2024, 12:55
Чеслав Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров.
Польша, граница, грузовик
Власти Польши договорятся с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

В субботу, 6 января, в Жешуве министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", благодаря которому они больше не будут блокировать пункт пересечения границы с Украиной в Медике.

Как сообщает газета Rzeczpospolita, Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров. А именно - предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

В отношении субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.

видео дня

Публично "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду.

Источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.

Блокада границы

Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход с 23 ноября 2023 года.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши обсуждался план действий для разблокирования границы.

23 декабря удалось разблокировать пограничный пункт "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Фермеры заявили, что в случае выполнения их требований могут и не возобновить блокаду.

Лидер протестующих Роман Кондрува сообщил о продолжение блокирования пограничного пункта "Медика-Шегини" с 4 января. Они требовали письменных гарантий выполнения их требований, в частности дотаций на покупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога без изменений.

4 января блокада возобновилась.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
госграница Польша новости Украины
Реклама

Главное за день

Потери катастрофические: эксперт проанализировал ситуацию под Авдеевкой

Потери катастрофические: эксперт проанализировал ситуацию под Авдеевкой

14:11 Украина
"Захват" Синьковки и "блокировка" Купянска: названы цели РФ на Харьковщине

"Захват" Синьковки и "блокировка" Купянска: названы цели РФ на Харьковщине

14:09 Украина
Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины

Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины

13:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:12

Почему ни в коем случае не пейте кофе в течение первого часа после сна: ответ эксперта вас удивит

14:11

Потери катастрофические: эксперт проанализировал ситуацию под Авдеевкой

14:09

"Захват" Синьковки и "блокировка" Купянска: названы цели РФ на Харьковщине

13:57

Мобилизация украинцев за границей: будет ли Берлин выдавать Киеву военнообязанных

13:38

У американского певца обнаружили опухоль мозгаВидео

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
13:11

Только 1 из 10 человек может найти попугая за 8 секунд: оптическая иллюзия для гениев

13:09

Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины

13:01

Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем сына Джорджа

12:55

Польша договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной — СМИ

Реклама
12:35

Это заставит РФ капитулировать: в Бундестаге призвали принять важное решение

12:12

Погиб вместе с дочерьми: на самолете разбился молодой голивудский актер

12:07

Головоломка для настоящих детективов: нужно найти число 337 в море чисел 357

12:01

Передача Украине $300 млрд активов РФ: Зеленский призвал Запад к решительному удару

11:56

Россияне будут двигаться в сторону Харькова: полковник ВСУ назвал направление удара

11:32

Китайский гороскоп на 7 января 2024: Змее - усталость, Обезьяне - напряженные отношения

11:22

Жена с ребенком остались на трассе: на Закарпатье работники ТЦК похитили украинца

10:59

ВСУ – о ситуации на поле боя: войска РФ активно атакуют на двух направлениях

10:29

Забудьте о варениках: готовим самые вкусные рипляники на Святвечер, аутентичное украинское блюдо

10:16

Как Украине победить в войне: СМИ озвучили "рецепт" прорыва на фронте

10:11

"Пусть нервничают": в ВСУ назвали цель удара по управлению РФ под Севастополем

Реклама
09:46

Выборы в США: более 20 штатов могут запретить Трампу баллотироваться – NYT

09:16

ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма: партизаны раскрыли подробности

09:02

Взрывы в Крыму: ВСУ ударили по аэродрому Саки

08:32

"Не кипишуйте": Кулеба объяснил заявление Госдепа об уменьшении помощи Украине

08:25

Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды": что известно

08:19

"Великая Россия" клянчит ракеты у "недоразвитой" КНДРмнение

07:47

Армия РФ готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели - ISW

06:54

Оружия у Запада в избытке, но почему его не дают Украине?мнение

05:10

НАТО готовится к прямому столкновению с РФ: эксперт объяснил, почему Украине дают мало оружия

03:30

Вантуз больше не нужен: женщина показала, как за 5 секунд прочистить унитаз

02:43

Чем отличается Матиас от сельди: тайна вкуса и пользы

02:10

Запад не сможет обеспечить ВСУ дальнобойными ракетами: названа неожиданная причина

01:38

Жданов объяснил, зачем Путин устраивает в РФ "цирк с выборами"

05 января, пятница
23:38

F-16 для обучения украинских пилотов прибыли в ДаниюФото

23:22

Штормовой ветер и -22 градуса: синоптик назвала дату сильного похолодания

23:10

Сандра Буллок трогательно исполнила просьбу покойного любимого

22:53

"На всех уровнях": Украина будет искать решение по блокаде на польской границе

22:23

Выдержать этот год означает выдержать всю войну, это решающее время – Зеленский

22:22

"Призналась нам: "Мне так страшно": легендарная крестная Каменских рассказала о беседе с ней

21:46

ГУР ранило "знаковое лицо": Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ

Реклама
21:43

"Ще не вмерла Україна, если мы": на дискотеке в РФ включили хит Верки Сердючки

21:05

Этими секретами пользуются шеф-повара: 5 неожиданных способов сварить яйцо всмятку

20:55

"Придерживаемся "плана А": Кулеба объяснил, почему нет альтернативного "плана Б"

20:27

Звезда "Росомахи" поддержал украинцев и назвал Путина придурком

20:25

До слез: Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы

20:10

Виталий Портников. США уменьшат поддержку УкраиныВидеоблоги

19:41

Какие цветы нельзя держать дома одиноким женщинам: это удивит всякую

19:35

Мобилизация: что бы я "допилил" в законопроектемнение

19:26

"Я так вижу": экс-жена предателя Бардаша заявила, что будет выпускать песни на русском

19:25

"Легко не будет": эксперт рассказал о возможности повторения "Харьковской операции"

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять