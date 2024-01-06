Польша договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной — СМИ

Чеслав Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров.

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Власти Польши договорятся с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

В субботу, 6 января, в Жешуве министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", благодаря которому они больше не будут блокировать пункт пересечения границы с Украиной в Медике.

Как сообщает газета Rzeczpospolita, Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров. А именно - предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

В отношении субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.

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Публично "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду.

Источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.

Блокада границы

Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход с 23 ноября 2023 года.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши обсуждался план действий для разблокирования границы.

23 декабря удалось разблокировать пограничный пункт "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Фермеры заявили, что в случае выполнения их требований могут и не возобновить блокаду.

Лидер протестующих Роман Кондрува сообщил о продолжение блокирования пограничного пункта "Медика-Шегини" с 4 января. Они требовали письменных гарантий выполнения их требований, в частности дотаций на покупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога без изменений.

4 января блокада возобновилась.

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