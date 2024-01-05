УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"На всех уровнях": Украина будет искать решение по блокаде на польской границе

Руслана Заклинская
5 января 2024, 22:53
Для разблокирования польской границы Украина проведет переговоры с новым правительством Польши.
'На всех уровнях': Украина будет искать решение по блокаде на польской границе
Украина проведет переговоры с новым правительством Польши / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина активно занимается решением сложной ситуации, связанной с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы со стороны Польши. Для решения этого вопроса страна проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в Instagram с журналистом Вадимом Карпьяком.

По его словам, ситуация, возникшая из-за забастовки польских перевозчиков и ограничения на импорт отдельных украинских товаров, является "сложной историей". Однако Украина видит готовность Варшавы решить проблему.

"Мы увидели настроенность на решение проблем, теперь их надо решить. И дальше будут контакты с новым польским правительством на всех уровнях – пока не буду вдаваться в конкретику, но они уже запланированы. Будем искать решение", - сказал министр.

видео дня

Кулеба указал на положительные сигналы, поступившие от польского правительства во время встречи 22 декабря с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Министр отметил, что победа Украины "является жизненным интересом Польши и вопросом выживания Польши так же", поэтому для этого странам нужно будет решать проблемы.

Блокада польской границы

Напомним, с ноября 2023 года польские фермеры блокируют границу с Украиной. Этот протест усложнил перевозку грузов.

Также 23 декабря удалось разблокировать пограничный пункт "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Как сообщал Главред, лидер протестующих Роман Кондрува сообщил о продолжение блокирования пограничного пункта "Медика-Шегини" от 4 января. Они требуют письменных гарантий выполнения их требований, в частности дотаций на покупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога без изменений.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
грузоперевозки перекрытие границы Польша Дмитрий Кулеба блокировка границы поляками
Реклама

Главное за день

Штормовой ветер и -22 градуса: синоптик назвала дату сильного похолодания

Штормовой ветер и -22 градуса: синоптик назвала дату сильного похолодания

23:22 Синоптик
Выдержать этот год означает выдержать всю войну, это решающее время – Зеленский

Выдержать этот год означает выдержать всю войну, это решающее время – Зеленский

22:23 Украина
ГУР ранило "знаковое лицо": Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ

ГУР ранило "знаковое лицо": Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ

21:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:38

F-16 для обучения украинских пилотов прибыли в Данию

23:22

Штормовой ветер и -22 градуса: синоптик назвала дату сильного похолодания

23:10

Сандра Буллок трогательно исполнила просьбу покойного любимого

22:53

"На всех уровнях": Украина будет искать решение по блокаде на польской границе

22:23

Выдержать этот год означает выдержать всю войну, это решающее время – Зеленский

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
22:22

"Призналась нам: "Мне так страшно": легендарная крестная Каменских рассказала о беседе с ней

21:46

ГУР ранило "знаковое лицо": Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ

21:43

"Ще не вмерла Україна, если мы": на дискотеке в РФ включили хит Верки Сердючки

21:05

Этими секретами пользуются шеф-повара: 5 неожиданных способов сварить яйцо всмятку

Реклама
20:55

"Придерживаемся "плана А": Кулеба объяснил, почему нет альтернативного "плана Б"

20:27

Звезда "Росомахи" поддержал украинцев и назвал Путина придурком

20:25

До слез: Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы

20:10

Виталий Портников. США уменьшат поддержку УкраиныВидеоблоги

19:41

Какие цветы нельзя держать дома одиноким женщинам: это удивит всякую

19:35

Мобилизация: что бы я "допилил" в законопроектемнение

19:26

"Я так вижу": экс-жена предателя Бардаша заявила, что будет выпускать песни на русском

19:25

"Легко не будет": эксперт рассказал о возможности повторения "Харьковской операции"

19:13

"США хотят уменьшить военную помощь Украине": в МИД ответили на громкое заявление Госдепа

19:10

Лунный календарь на 6 января 2024 года: не принимайте серьезных решений

18:59

То, какой цвет чая вы любите, раскрывает удивительные подробности о вашей личности

Реклама
18:53

Нашли слабое место в обороне россиян: в ВСУ прокомментировали взрывы в Крыму

18:37

Как отмыть кастрюлю от пригоревшего варенья: очень легкий и простой способ

18:35

Нужно найти число 237 за 8 секунд: сложная загадка для самых сообразительных

18:21

В Украине введут новую систему высшего образования: какие изменения ждут студентов

18:00

"Стоит дорого": Ксения Мишина возмутилась ценами на отдых в Таиланде

17:42

Как быстро снять гель лак дома: нужно выполнить 5 шагов для идеального результата

17:23

Россияне на левобережье Днепра усиливают натиск: используют бронетехнику - Гуменюк

17:21

Армия РФ держит инициативу на поле боя: ВСУ отвоевывают населенные пункты

17:19

Обратите внимание перед сном: врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

17:19

Украинские воины получили на фронт 260 авто при содействии Favbet Foundation

17:12

РФ била по Харькову ракетами не российского производства: в ОВА раскрыли детали

17:11

Это поможет даже в экстренном случае: как погладить одежду, если нет утюга

17:09

Ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала, как ей удалось родить за 13 минут

16:57

Украина освободила новые территории на юге: в Генштабе Эстонии раскрыли детали

16:28

"Поздравляют и провожают в последний путь": Морозов о ситуации возле Авдеевки

16:24

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

16:20

"Постоянно говорит, что он немощный старик": 88-летний Делон собрался засудить сына

16:12

Война продлится еще минимум год, военные запасы США истощаются – Bloomberg

16:06

В Украину придут аномальные температуры: где будет +15 градусов, а где -20

15:51

Одна из дочерей Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

Реклама
15:43

Угроза для Киева и Днепра: РФ готова бить кассетными крылатыми ракетами – эксперт

15:40

РФ хочет применить по Украине новые образцы вооружения, которых еще не использовала

15:29

Нужно найти лимон за 8 секунд: головоломка для тех, у кого отличное зрение

15:22

Универсальные советы: как в домашних условиях удалить жирные пятна

15:17

Предательница Тодоренко бросила больных детей и улетела зарабатывать доллары в Дубай

15:06

Никогда не догадаетесь, как правильно варить брокколи: элементарный лайфхак и овощ сохранит все полезные вещества

15:01

"Надо действовать через олигархов": эксперт сказал, как Запад может свергнуть режим в РФ

14:54

Социальный взрыв и масштабные протесты по всей России: эксперт назвал единое условие

14:52

Певица Тринчер угодила в скандал, дав рекламу депутату-фанату Московской церкви

14:39

"РФ будет наступать на Харьковщине 15 января": в ГУР сделали заявление о ситуации

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять