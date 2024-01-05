'На всех уровнях': Украина будет искать решение по блокаде на польской границе

Для разблокирования польской границы Украина проведет переговоры с новым правительством Польши.

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Украина проведет переговоры с новым правительством Польши / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина активно занимается решением сложной ситуации, связанной с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы со стороны Польши. Для решения этого вопроса страна проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в Instagram с журналистом Вадимом Карпьяком.

По его словам, ситуация, возникшая из-за забастовки польских перевозчиков и ограничения на импорт отдельных украинских товаров, является "сложной историей". Однако Украина видит готовность Варшавы решить проблему.

"Мы увидели настроенность на решение проблем, теперь их надо решить. И дальше будут контакты с новым польским правительством на всех уровнях – пока не буду вдаваться в конкретику, но они уже запланированы. Будем искать решение", - сказал министр. видео дня

Кулеба указал на положительные сигналы, поступившие от польского правительства во время встречи 22 декабря с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Министр отметил, что победа Украины "является жизненным интересом Польши и вопросом выживания Польши так же", поэтому для этого странам нужно будет решать проблемы.

Блокада польской границы

Напомним, с ноября 2023 года польские фермеры блокируют границу с Украиной. Этот протест усложнил перевозку грузов.

Также 23 декабря удалось разблокировать пограничный пункт "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши. После переговоров нового правительства Польши с протестующими, блокаду решили прекратить.

Как сообщал Главред, лидер протестующих Роман Кондрува сообщил о продолжение блокирования пограничного пункта "Медика-Шегини" от 4 января. Они требуют письменных гарантий выполнения их требований, в частности дотаций на покупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога без изменений.

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