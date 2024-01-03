Поляки угрожают заблокировать пункт пропуска 'Медика-Шегини': что известно

Польские фермеры намерены возобновить протест на границе уже завтра, 4 января.

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Поляки хотят снова перекрыть границу / коллаж: Главред, фото: UNAS

Лидер протестующих Роман Кондрува сообщил, что польские фермеры хотят снова заблокировать пограничный пункт пропуска "Медика-Шегини". Возобновить протест на границе могут уже завтра, 4 января.

Как передает издание РАР, по его словам, забастовщики возобновят протест, если не получат письменных гарантий по выполнению их требований. Сегодня, 3 января, должны состояться переговоры по требованиям протестующих. Среди основного, фермеры требуют дотации на закупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога без изменений.

"Мы хотим получить такие заверения в письменной форме. Я буду обсуждать это в среду, 3 января, в частности, с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским... Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр", - подчеркнул Кондрув. видео дня

Кроме того, он отметил, что уже общался с полицией и кризисной группой, которая сопровождает конфликт на границе. А потому, заявил он, "все готово для продления протеста".

Блокада польской границы

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Забастовки польских перевозчиков 6 ноября привели к приостановке движения на трех пограничных пунктах со стороны Польши, стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта. протестующие намерены продолжать блокаду до 8 марта. Украинские водители возмущены такой ситуацией. Предлагают их выпустить из Польши, а потом не пускать.

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