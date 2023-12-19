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Польша созывает Совбез по вопросу Украины: что собираются решить

Елизавета Бельмас
19 декабря 2023, 18:06обновлено 19 декабря, 18:58
В Польше пройдет заседание Совета безопасности на котором будет обговариваться помощь Украине.
Польша созывает Совбез по вопросу Украины
Польша созывает Совбез по вопросу Украины / коллаж: Главред, фото Офис президента Украины, Public domain pictures

Сегодня, 19 декабря, Глава бюро нацбезопасности объявил о том, что президент Польши Анджей Дуда 20 декабря созывает Совет национальной обороны для того, чтобы обговорить ситуацию на фронте в Украине и не только. Об этом сообщили в эфире радио ZET.

Яцек Севьера в эфире радио рассказал, что президент хочет оговорить несколько вопросов с новым правительством. Среди них:

  • ситуация с безопасностью, связанная с войной в Украине
  • международная безопасность
  • поддержка ВСУ
  • реформа системы вооруженных сил

Также Глава бюро нацбезопасности заявил, что у Польши есть три условных года для того, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией. Он утверждает, что этого времени будет достаточно для того, чтобы подготовка помогла избежать войны с Россией.

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По словам политика, именно сейчас самое подходящее время для того, чтобы граждане Польши задумались о гражданской службе не только в форме военной подготовки, но и в культурных изменениях. Он убежден, что каждый гражданин должен понимать: быть гражданином - это не только проживать на территории и работать, а также служить стране, в которой живешь.

Украина и Польша

Напомним, Дональд Туск во время выступления в польском Сейме выразил решительную поддержку Украине. Он призвал к мобилизации Запад для защиты демократических ценностей и сдерживания российской агрессии. Об этом новый премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, выступая в сейме перед голосованием за утверждение состава его правительства.

Также, 18 декабря Польские перевозчики снова начали акцию протеста и заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска Дорогуск-Ягодин. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Помимо прочего, страны Балтии выразили недовольство Польши из-за блокировки польскими перевозчиками движения грузовиков на границе. Послы назвали эти шаги подрывающими способность Украины сопротивляться агрессии России.

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война в Украине Польша
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