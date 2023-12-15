Разрешил суд: поляки возвращаются к блокированию границы с Украиной

Польский суд дал добро на забастовку польским перевозчикам.

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Поляки возвращаются к блокированию границы с Украиной / колллаж: Главред, фото: УНИАН, Твиттер

Союз перевозчиков Польши по решению суда вскоре вернет блокаду одного из самых крупных пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил польский политик Рафал Меклер, который и является представителем бастоющих перевозчиков.

Польский суд отменил решение мэра гмины Дорогуск Войцеха Саввы, который запретил забастовку на границе. Теперь перевозчики собираются снова блокировать движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

"Они отменили решение мэра гмины Дорогуск. Мы возвращаемся на границу!" - написал Меклер под фото из суда. видео дня

Поляки возвращаются на границу / скриншот

Данный пункт пропуска решением местной власти разблокировали с 11 декабря, однако уже 13 числа местные бастующие запросили новое разрешение на акцию протеста, на которую получили отказ. Возможно ли оспорить нынешнее решение суда - пока неизвестно.

За время отмены блокады пункт успел выйти практически на те же показатели, что до блокады. За сутки по нему прошли более 1200 грузовых авто, однако при этом ожидать в очереди всё равно нужно было около десяти часов.

Блокада границы с Польшей

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

11 декабря стало известно, об отмене блокады движения грузовиков на польско-украинской границе. Украине удалось договориться о разблокировании польско-украинской границы для движения грузовиков, которое длилось более месяца.

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