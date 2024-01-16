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В Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в дом

Анна Ярославская
16 января 2024, 07:21
В Воронеже находится военный аэродром "Балтимор". Там дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.
Взрывы в Воронеже
Взрывы в Воронеже прогремели ночью 16 января / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 16 января в Воронеже (РФ) прогремела серия взрывов - местные жители слышали как минимум пятнадцать. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО отразили атаку якобы украинских БПЛА.

Сообщается, что в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Российский Telegram-канал Baza сообщает, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.

видео дня

Местные жители начали находить в городе обломки БПЛА. Перед одним из взрывов был слышен звук пролетающего беспилотника.

Обломки беспилотника
Обломки беспилотника / скриншот

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что из-за взрывов жителей одного дома в Советском районе пришлось эвакуировать. В городе введено чрезвычайное положение.

По его словам, люди смогут вернуться домой только после того, как повреждения дома устранят.

Смотрите видео - В ночь на 16 января в Воронеже прогремели взрывы:

Видео с места событий в Воронеже
Видео с места событий в Воронеже / скриншот

В Минобороны РФ заявили об "атаке украинских дронов". Средствами ПВО якобы были "уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области".

Отметим, что в Воронеже находится военный аэродром "Балтимор". Там дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (в/ч 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Аэродром
Аэродром "Балтимор" на карте / Фото: Google Maps

Как сообщал Главред, в ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ. Этот аэродром является базой для стратегических бомбардировщиков, совершающих авиаудары по Украине.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России, ведь именно из этого военного объекта вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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