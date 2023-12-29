В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

В российскм Белгороде произошла серия взрывов, их было больше 20.

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В России звучат мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: соцсети

В ночь с 29 на 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Очевидцы рассказали, что взрывы были слышны в небе не только над городом, но и областью.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже есть один погибший и пострадавший. Он заявил, что в регионе работает ПВО.

В то же время россияне начали публиковать фото осколков объектов, которые атаковали город.

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Осколки в Белгороде / Соцсети

Осколки в Белгороде / Соцсети

Также в одном из местных телеграм-каналов сообщили, что "хлопков" было более 20, а одна из целей попала в частный дом, где, по всей видимости, есть пострадавшие.

Взрывы в Белгороде / скриншот

Ситуация в России

Напомним, 6 декабря в Луганске раздался громкий взрыв в районе стадиона "Авангард". По утверждению пропагандистских пабликов, подорвана машина с "депутатом" "Народного совета "ЛНР" Олегом Поповым.

Также, в Мелитополе 15 декабря представители Движения Сопротивления успешно выполнили диверсионную операцию, взорвав грузовой поезд россиян. Этот поезд регулярно перевозил боеприпасы и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный.

Помимо прочего, движение сопротивления "Атеш", которое известно своими профессиональными действиями на оккупированных территориях Украины, сумело проникнуть в глубокий тыл врага.

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