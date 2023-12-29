В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

В ночь с 29 на 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Очевидцы рассказали, что взрывы были слышны в небе не только над городом, но и областью.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже есть один погибший и пострадавший. Он заявил, что в регионе работает ПВО.
В то же время россияне начали публиковать фото осколков объектов, которые атаковали город.
Также в одном из местных телеграм-каналов сообщили, что "хлопков" было более 20, а одна из целей попала в частный дом, где, по всей видимости, есть пострадавшие.
Ситуация в России
Напомним, 6 декабря в Луганске раздался громкий взрыв в районе стадиона "Авангард". По утверждению пропагандистских пабликов, подорвана машина с "депутатом" "Народного совета "ЛНР" Олегом Поповым.
Также, в Мелитополе 15 декабря представители Движения Сопротивления успешно выполнили диверсионную операцию, взорвав грузовой поезд россиян. Этот поезд регулярно перевозил боеприпасы и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный.
Помимо прочего, движение сопротивления "Атеш", которое известно своими профессиональными действиями на оккупированных территориях Украины, сумело проникнуть в глубокий тыл врага.
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