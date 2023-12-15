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Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе

Юрий Берендий
15 декабря 2023, 12:35
Как указывают в Движении Сопротивления, оккупационная администрация Мелитополя пытается всеми силами замолчать факт подрыва российского грузового поезда.
Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе
Детали дерзкой операции партизан в Мелитополе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

В Мелитополе 15 декабря представители Движения Сопротивления успешно выполнили диверсионную операцию, взорвав грузовой поезд россиян. Этот поезд регулярно перевозил боеприпасы и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В ЦНС добавили, что на обратном пути этот поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику. Но благодаря отважным деятелям подполья поезд был окончательно остановлен.

"В результате контролируемого взрыва была повреждена железная дорога и тепловоз с вагонами. Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. Сейчас оккупанты оцепили место взрыва, обыскивают прилегающую местность", - говорится в сообщении ЦНС.

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В Движении Сопротивления также отметили, что оккупационная администрация пытается замалчивать факт диверсии, Тем временем россияне безуспешно ведут поиски партизан. В этом процессе задействованы сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи с собаками, и даже эксперты криминальной лаборатории.

Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе
Фото: ЦНС

Стоит указать на то, что за 2023 год это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге. Предыдущий поезд движение сопротивления успешно взорвало 13 октября.

"Нынешняя же диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", - резюмировали в ЦНС.

Война России против Украины - последние новости

Заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ, который защищает Авдеевку, Иван Смага, сообщил, что российские войска ведут неудачные атаки на город, пытаясь продвигаться весьма ограниченными группами и понеся значительные потери.

Как сообщил военный аналитик, полковник в отставке Владислав Селезнев, освобождение территории в пределах временно оккупированной Горловки украинскими военными это важный тактический успех. Эта операция четко свидетельствует о том, что ресурсы оккупантов ограничены, и они не могут эффективно защитить определенные участки зоны боевых действий от прорыва Сил обороны Украины.

Военная группировка России на территории Украины насчитывает 473 тысячи человек. Из этого количества 443 тысячи - это кадровые войска агрессора, а еще около 30 тысяч - это боевики Росгвардии. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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