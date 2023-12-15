Тактический успех ВСУ на востоке: эксперт назвал направление и сообщил детали

Освобождение террикона в пределах временно оккупированной Горловки группой украинских военных является отличным тактическим успехом. Эта операция четко показывает, что ресурсы оккупантов довольно ограничены и они не в состоянии защитить некоторые участки зоны боевых действий от прорыва со стороны Сил обороны Украины. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.
"Безусловно, зачистка террикона в районе Горловки (этот террикон находился под контролем российских оккупантов более 9 лет) — это тактический эпизод, но он крайне важен. Русские вынуждены были поспешно перебрасывать на этот участок фронта дополнительные ресурсы, чтобы восстановить статус-кво, а это означает, что эти ресурсы были изъяты с других участков фронта. Вероятнее всего, с направления к югу от Бахмута", - сказал он.
По словам аналитика, именно на этом участке фронта, в районе Клещиевки и Андреевки происходят интенсивные боевые действия.
"Противник, используя свое численное преимущество, пытается восстановить тот же статус-кво, который на этом участке фронта существовал еще 3-4 месяца назад. Поэтому, безусловно, пусть и тактический, но, тем не менее, успех", — говорит Селезнев.
Владислав Селезнев резумировал, что россияне должны понять, что Силы обороны Украины не будут только находиться в стратегической обороне и отражать многочисленные "мясные штурмы", но и будут провотить локальные контратаки.
Боевые действия на Горловском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, военные из 24 бригады Вооруженных Сил Украины успешно освободили от оккупантов один из территорий вблизи Горловки и установили там национальный флаг. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, поделившись соответствующим видео.
Город находился под оккупацией с 2014 года. Полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что освобождение Донетчины может начаться именно с Горловки, а не с Бахмута.
Кроме того, ранее полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметил, что Силы обороны Украины начали неожиданный наступление в направлении населенного пункта Майорское.
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