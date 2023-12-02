Партизаны в Мелитополе провели новую спецоперацию: уничтожены оккупанты и техника

Российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки, потому что боится кремлевских спецслужб.

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В Мелитополе партизаны провели новую спецоперацию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, deepstatemap

В Главном управлении разведки заявили о проведенной партизанами спецоперации во временно оккупированном Мелитополе. Были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.

Движение сопротивления организовало атаку в обеденное время 1 декабря на въезде во временно оккупированный Мелитополь.

"Акция мести врагам прошла на проспекте Богдана Хмельницкого, 115, где оккупанты любили останавливаться "на перекур", - говорится в сообщении в Telegram.

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Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику. В результате военная техника выведена из строя.

ГУР отмечает, что российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки, потому что боится кремлевских спецслужб.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение убивает", - пошутили в ГУР.

Ситуация в Мелитополе

ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем. Бывший командир "Айдара" рассказал об успехах и продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении.

Генерал раскрыл детали наступления на Мелитополь. Как отметил Александр Тарнавский, Силы обороны Украины продолжают операцию по обороне города Авдеевка Донецкой области.

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов заявил, что на Мелитопольском направлении росссияне иногда намеренно отходят с позиций, чтобы затянуть наши подразделения в ловушку.

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