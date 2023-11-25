Активность авиации уменьшилась: генерал раскрыл детали наступления на Мелитополь

На Таврическом направлении враг сократил количество авиаударов, однако активность пехоты остается на высоком уровне. Оккупанты продолжают сдаваться в плен, при этом только за последние сутки три российских солдата решили "выбрать жизнь". Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"Российские оккупанты сдаются в плен — вчера 3 человека выбрали жизнь. Противник уменьшил количество авиаударов, но активность его пехоты все еще высока. В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — отметил генерал.
По его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на противник совершил 4 авиаудара, в течение суток произошло 50 боевых столкновений. Александр Тарнавский добавил, что в течение последних суток россияне совершили 912 артобстрелов по позициям Сил обороны.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага на Таврическом направлении составили 502 человека. Уничтожено 24 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистемы, 12 БПЛА и 3 автомобиля. Еще 21 единица техники врага повреждена", - резюмировал генерал Александр Тарнавский.
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Российские оккупанты начали новый этап наступления на Авдеевку. Как сообщили в Институте изучения войны, враг понес значительные потери, и ему не удастся быстро продвинуться вперед.
Как отметил командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, российские войска попытались осуществить атаку на Бахмутском направлении, используя бронированную технику и пехоту.
В партизанском движении"АТЕШ" сообщили, что ночью 24 ноября во временно оккупированном Крыму произошли взрывы, вызванные атакой беспилотников-камикадзе по Джанкой. Эта операция привела к уничтожению части вооружения и личного состава российских военных на территории воинской части.
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