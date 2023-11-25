Агрессоры дронами повредили электросети: в "Укрэнерго" пояснили, где ждать отключений

В центральном регионе Украины из-за атаки русскими дронами повреждены магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго.

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В "Укрэнерго" призвали людей экономить электроэнергию и не перегружать электросети / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В центральном регионе Украины в результате ночной атаки оккупантов повреждены магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго. Соответственно, надежность энергопитания в регионе снижена. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укрэнерго".

"Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали людей экономить электроэнергию и не перегружать электросети.

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Атаки дронами по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, прогнозируется, что зима в Украине в этом году будет менее суровой, чем прошлая. Украина активно готовилась к зиме, тогда как Россия уже не имеет надлежащих ресурсов, которые были в начале широкомасштабной войны.

Недавно Иран представил обновленную модель дронов-камикадзе Shahed-238, которой Россия за последний год используется для атак на украинские города. По словам представителя воздушных сил Юрия Игната, существует реальная угроза от модернизации этого беспилотного летательного аппарата, но Вооруженные Силы Украины активно ищут соответствующее решение.

В ночь на среду, 22 ноября, российские оккупанты выпустили по территории Украины 14 дронов-камикадзе "Шахед" и одну крылатую ракету Х-22.

В ночь на субботу, 25 ноября, агрессоры из РФ вновь повторили атаку дронами - и она, как заявил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, была самой массовой с момента начала полномасштабного военного вторжения.

Как позднее заявили представители Воздушных сил ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить 71 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Подавляющее большинство - в Киевской области.

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