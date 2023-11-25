200-х вывозили целый день: новые детали удара по оккупантам в Крыму

Ночью 24 ноября в временно оккупированному Крыму раздавались взрывы. В результате атаки беспилотниками-камикадзе по Джанке удалось ликвидировать часть вооружения и часть личного состава российских сил на территории воинской части. Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ".
"После удачного поражения воинской части уничтожены не только РЛС и средства ПВО, но и личный состав оккупантов. Как сообщает наш источник из воинской части в Джанкое, весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, от ночи и до настоящего момента задействован для эвакуации тел. Отдельно зафиксировано передвижение 8-10 труповозок с телами 200-х рано утром", - говорится в сообщении.
Представители партизанского движения также добавили, что в течение последних месяцев систематически размещали информацию о расположении противовоздушной обороны, радиолокационных станций и центров подготовки мобилизованных Российской Федерации в Джанкое. Всю полученную информацию от источников в войсках и гражданских жителей "АТЕШ" передавал непосредственно украинским военным.
"Бавовна" в Крыму
Напомним, как ранее сообщал Главред, несколько украинских СМИ и крымских пабликов рассказали о взрывах, произошедших на западе Крыма 21 ноября.
В результате атаки морских дронов на корабли российских оккупантов в Крыму погиб командир десантного катера проекта 11770 "Серна" - старший мичман Денис Никитин.
Также, в результате удара в районе временно оккупированного Россией Джанкой была уничтожена тайная база российского спецназа ГРУ.
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