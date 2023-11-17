Партизаны устроили рейд в в/ч ЧФ в Крыму и анонсировали громкую 'бавовну'

Полученная информация уже передана компетентным структурам, рассказали в "АТЕШ".

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Разведчик Атеш проник в в/ч оккупантов РФ / t.me/atesh_ua

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" сообщили о том, что их агент проник на территорию воинской части оккупантов РФ в Феодосии в Крыму.

Один из украинских партизан совершил успешный рейд на территорию в/ч 80393, говорится в сообщении "АТЕШ" в Telegram.

Как уточняется в сообщении, один из украинских подпольщиков пробрался на территорию в/ч захватчиков ночью и произвел разведку.

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"Агент "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили представители движения сопротивления, партизанам "удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба" воинской части.

"Полученная информация уже передана компетентным структурам, которые "демилитаризируют" ВЧ", – добавляют в "АТЕШ".

Смотрите видео - партизаны проникли в в/ч РФ в Крыму:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. Заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут, подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что партизаны проникли на новый завод в Москве, где собирают ракеты и беспилотники. Партизаны объяснили, что в Москве россияне планируют собирать и проводить испытания ракет различного типа, прежде всего ракет ПВО.

Как ранее сообщалось, в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля получил повреждения также военный буксир РФ.

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