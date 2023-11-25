Это войдет в историю: детали продвижения ВСУ на левом берегу Днепра - Братчук

На левом берегу Херсонщины ведутся интенсивные бои. Сергей Братчук сообщил, что украинским военным удалось захватить ключевые плацдармы.

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Детали продвижения ВСУ на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, скриншот с видео

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал о достижениях Вооруженных Сил Украины на левом берегу реки Днепр. По его словам, события, разворачивающиеся на левом берегу Херсонщины, являются результатом долговременной и систематической работы подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Я думаю, что замысел этой военной операции появился после освобождения Херсона. Все мы прекрасно понимаем, что без соответствующих действий на левом берегу Днепра, об освобождении временно оккупированной части Украины не может идти речь",– отметил Братчук.

Сейчас на левом берегу Херсонской области украинские военные имеют несколько плацдармов. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что бои на Левобережье – это новая страница в истории военного искусства современности.

видео дня

Как отметил Сергей Братчук, сейчас украинские военные удерживают несколько плацдармов на левом берегу Херсонской области. По его словам, бои на Левобережье – это новая страница в истории военного искусства современности.

"Здесь огромное уважение и честь нашим морским пехотинцам, потому что я не помню случаев после Второй мировой войны, чтобы такую водную преграду, которой является Днепр, преодолели под огнем врагам", – сказал Братчук.

Украинские военные успешно захватили и удерживают ключевые плацдармы. Наши защитники активно ведут операции по уничтожению личного состава и боевой техники противника. Численность раненых среди оккупантов превышает две тысячи, а количество погибших составляет более полутора тысяч. Также удалось ликвидировать более сотни единиц вражеской техники.

"Конечно, ситуация очень тяжелая. Необходимо максимально соблюдать режим информационной тишины", - добавил спикер Украинской добровольческой армии"Юг".

Он сообщил, что Вооруженным Силам Украины удалось перерезать дорогу Алешки–Новая Каховка, что приведет к ограничению логистических возможностей российских войск. сейчас противник пытается уменьшить площадь и эффективность плацдармов ВСУ на левом берегу Херсонской области.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, на юге украинские войска успешно удерживают недавно добытые территории на восточном берегу Днепра. Как сообщил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, украинские силы в регионе определили две основные цели: контроль над территориями на левом берегу Днепра и вытеснение оккупантов на юг.

Российские силы направляют резервы с Запорожского направления на левый берег Днепра. Их задача заключается в остановке продвижения Вооруженных сил Украины на этой территории.

Украина начала неожиданный наступление на позиции россиян, о чем сообщил военный аналитик Юлиан Репке, комментируя последние достижения Сил обороны Украины на Херсонщине.

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