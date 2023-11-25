'Операция началась в 5 утра': россияне перешли в наступление с техникой - офицер ВСУ

Россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Цель противника заключается в возвращении своих утраченных позиций.

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Офицер ВСУ раскрыл детали нового наступления оккупантов / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Россияне попытались атаковать на Бахмутском направлении с применением бронированной техники и пехоты. Силы обороны Украины отразили этот штурм и нанесли противнику значительные потери. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо".

"Сегодня, в 5 часов утра происходил штурм противника в направлении обороны нашей бригады с привлечением бронированной техники, в частности БТР и БМП и пехоты. Как следствие, эта бронированная техника противника, зашедшая в зону поражения наших противотанковых бригадных средств, была повреждена или уничтожена. Благодаря удачной робот и организации работы командира 92-й отдельной штурмовой бригады, разведки, артиллерии, противотанкистов, пехоты, аэроразведывательной ударной компоненты, была возможность оперативно выявить намерение противника и уничтожить его на подступах", - сообщил он.

Федоренко отметил, что Бахмут остается приоритетным направлением, где противник собрал большое количество артиллерии, включая прицепную и самоходную артиллерию, а также системы реактивного огня, которые поражают позиции Сил обороны и используются для проведения дистанционного минирования.

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"Если говорить о характере действий противника, задача остается без изменений. Оккупанты хотят вернуть утраченные позиции, господствующие высоты, плацдармы. Противник на этом отрезке круглосуточно проводит ударно-штурмовые действия, пытаясь получить тактическое преимущество", - добавил командир роты ударных БПЛА.

По его словам, на тех участках фронта, где враг не может использовать бронетехнику из-за высокого риска ее уничтожения, он попытается наступать с помощью пехоты. Он добавил, что тактическое преимущество на Бахмутском направлении находится у Сил обороны Украины.

Боевые действия в районе Бахмута

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются восстановить свои позиции в районе Бахмута. Ситуация там динамичная, но пока остается под контролем.

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что российские войска продолжают контратаки на южном и северном фланге Бахмута. Однако из-за нарушенной логистики и отсутствия достаточного количества грузового автотранспорта, они испытывают трудности и не достигают значительных успехов.

Освобождение населенного пункта Андреевка является составляющей частью контрнаступления Сил обороны Украины в районе Бахмута. Командир третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий раскрыл важность этой операции.

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