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"Будут волнами давить на Купянск": Свитан спрогнозировал, как враги "попрут" на ВСУ

Дмитрий Видоменко
24 ноября 2023, 16:06
Как говорит военный эксперт Роман Свитан, россияне наверняка попытаются занять другие позиции для последующей активной обороны.
Свитан, наступление
Как говорит Роман Свитан, ВСУ вряд ли стоит организовывать полномасштабное наступление в ближайшее время / коллаж Главред, фото 43 отдельная механизированная бригада и скриншот

У русских оккупантов в плане возможных атак на Восточном фронте в конце осени – начале зимы коридор действий достаточно неширокий. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"У россиян особо нет выбора. Осенне-зимний период - дожди, почва будет непригодной для передвижения тяжелой военной техники, в том числе и гусеничной. Колесная техника вообще остановится, потому что по донецкому чернозему передвигаться она не может. Для противника останется несколько направлений, на которых будет применяться тактика так называемых мясных валов. Пехота, артиллерия и авиация - три основных инструмента России на поле боя на осень, зиму и весну на Восточном фронте", ‒ сказал он.

Как говорит Свитан, россияне наверняка попытаются занять другие позиции для последующей активной обороны.

"Россияне будут волнами давить на Купянск, Купянск-Узловой и пытаться восстанавливать утраченные во время боев рубежи в районе Бахмута. Горячими точками останутся Марьинка и Авдеевка. Возможно обострение в районе Угледара и на направлении Новоселка-Старомлиновка. Россияне попытаются улучшить свои оборонительные рубежи, поскольку практически по всему фронту в Донецкой и Луганской областях мы заняли высоты и сбросили их в низину. Там неудобно обороняться: когда идут дожди, в низинах вода заливает по пояс, ее практически невозможно отвести от отрытых укрепрайонов", ‒ сказал он.

При этом, говорит Свитан, ВСУ вряд ли стоит организовывать полномасштабное наступление в ближайшее время.

"А вот силы обороны Украины вряд ли где-то будут наступать. У нас хорошие оборонительные позиции, и исходя из сил и средств, которые есть сегодня, лучший вариант - оставаться на своих позициях и до весны перейти в глухую оборону, пока не подойдут основные боеприпасы. Но могут быть и действия локального характера для выравнивания фронта. Например, украинские войска в районе Авдеевки могут попытаться срезать уступы, которыми россияне пытаются их окружить, или занять более удобные позиции под Марьинкой. Там есть высоты, где можно закрепиться и переждать осенне-зимний период. Впрочем, Восточный фронт для нас бесперспективен как в этом году, так и следующей весной. Освобождать Донбасс можно только после полной зачистки Крыма. Действовать нужно именно в такой последовательности, в том числе и для того, чтобы россияне больше не смогли повторить свой прошлогодний маневр - выйти из Крыма и ударить нам в спину", ‒ подытожил он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите на видео интервью Романа Свитана Главреду:

Ситуация в районе Авдеевки

В Силах обороны Украины опровергли информацию о фактическом прорыве оккупантами РФ обороны ВСУ в Авдеевке в промышленной зоне на юго-востоке города. По словам офицера 59-й ОМПр Сергея Цехоцкого, подразделения украинских войск держат ситуацию под контролем.

В WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой. Как утверждают американские журналисты, противник после серьезных потерь в бронетехнике теперь активно применяет пехоту.

В ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте под Авдеевкой – Александр Штупун сказал, что россияне по-прежнему пытаются окружить город. Контроль над позициями может быстро меняться.

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Авдеевка война России и Украины контрнаступление ВСУ Роман Свитан
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