Оккупанты пытались контратаковать: в ВСУ рассказали об изменениях на фронте

В ВСУ сообщили о движении на южном фланге Бахмута. В то же время, противник столкнулся с проблемами дефицита снарядов и нарушенной логистики.

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В ВСУ рассказали об изменениях на фронте / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Российские войска продолжают контратаки на южном и северном фланге Бахмута, однако из-за нарушенной логистики и отсутствия достаточного количества грузового автотранспорта, они сталкиваются с трудностями и не достигают больших успехов. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"На севере враг пытался нас контратаковать - это направление Ягодное, Богдановка, Берховка, они пытаются прорваться на Хромовое. Если брать южный фланг, то постоянные контратаки мы можем видеть по направлению Клещиевки и Андреевки. Ведутся непростые бои за лесопосадки у железной дороги. Здесь постоянно работает артиллерийская компонента, враг также применяет авиацию", - сказал Калашников.

Он добавил, что в течение первого года полномасштабного наступления Россия потратила почти 11 миллионов снарядов, что привело к обескровливанию их арсеналов. Это приводит к снижению интенсивности огня со стороны россиян. Во-вторых, в их распоряжении меньше грузовиков для транспортировки снарядов на передовую, прямо к пушкам. Также важно отметить, что количество стволов, особенно гаубичных, значительно уменьшилось.

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"После того, как мы взяли господствующие высоты - это Клещиевка, Андреевка - трасса Бахмут-Горловка находится под нашим огневым контролем, логистику на этой трассе они осуществлять не могут, поэтому используют другие пути. Обычно, они пытаются использовать полевые дороги", - рассказал офицер.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы продолжают удерживать врага на разных участках фронта.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять наступательные операции на Бахмутском направлении и удачно продвинулись к юго-востоку от Торецка.

Майор Нацгвардии Денис Нагорный, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж", сообщил, что вражеские силы пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины, используя танки-камикадзе.

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