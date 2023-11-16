ВСУ добились территориальных успехов к югу от Бахмута: в ISW раскрыли детали

Геолокационные кадры показывают, что украинские военные незначительно продвинулись юго-восточнее Торецка.

https://glavred.info/ukraine/vsu-dobilis-territorialnyh-uspehov-k-yugu-ot-bahmuta-v-isw-raskryli-detali-10517269.html Ссылка скопирована

Российские войска, вероятно, готовятся начать новые штурмы, усилив артиллерийский огонь вокруг Бахмута / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Институт изучения войны (ISW).

15 ноября оккупационные войска РФ продолжали наступление вдоль северного и южного флангов Бахмута. Российский "военкор" утверждал, что неопределенные подразделения ВДВ РФ пытаются восстановить утраченные позиции в неопределенном районе к югу от Берховского водохранилища.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские и украинские войска ведут активные бои за контроль над ключевыми высотами вблизи Клещиевки. Они утверждают, что украинские силы удерживают высоты западнее населенного пункта.

видео дня

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили все российские штурмы возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Спикер Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска, вероятно, готовятся начать новые штурмы, усилив артиллерийский огонь вокруг Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают атаковать южный фланг Бахмута.

Карты боев в Донецкой области / Фото: understandingwar.org

15 ноября украинские войска совершили локализованные атаки к югу от Бахмута и подтвердили территориальные достижения. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Торецка (23 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки) и Первомайского, а также вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и Водяного.

Российские источники утверждают, что 15 ноября украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска сохраняют контроль над Авдеевским коксохимическим заводом.

Российские войска 15 ноября продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не смогли достичь ни одного подтвержденного продвижения.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Марьинки и вблизи Новомихайловки.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские силы увеличили свою активность на Бахмутском направлении, насыщая регион большим количеством военных и боеприпасов. Об этом сообщил Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

14 ноября пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин заявил, что на Бахмутском направлении враг на данный момент сконцентрировал штурмовые действия в районе Клещиевки и Андреевки, успехов противник не имеет.

Начальник службы связей с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка заявил, что для врага важно взять Угледар (Волновахский район Донецкой области), поскольку это господствующая высота. В городе на сегодняшний день остаются до сотни гражданских лиц.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.