УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ ударили по оккупантам в Кременной: позицию захватчиков "сдал" чиновник РФ

Алёна Воронина
20 ноября 2023, 14:23
Российский чиновник так хвастался в соцсетях привезенной оккупантам "гуманитаркой", что даже не заметил, как "сдал" позицию армии РФ.
Удар ВСУ по позициям оккупантов в Кременной
Украинские военные мощно ударили по позиции оккупантов в Кременной, позицию оккупантов "сдал" чиновник РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram Лежнев

Украинские военные ударили по позиции российских оккупантов в Кременной на Луганщине после того, как советник губернатора Орловской области страны-агрессора России Сергей Лежнев опубликовал фото и видео с этой позиции.

Российский чиновник сделал в соцсетях пост о том, как разгружается "гуманитарка", привезенная для оккупантов. При этом он со всех ракурсов показал "традиционное место", где обычно российские захватчики разгружают такие грузы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Лежнев опубликовал свой пост 14 ноября. В публикации он отметил, что "слышит много слов благодарности от российских солдат в свой адрес", и при этом он снял место "разгрузки" со всех ракурсов.

Уже на следующий день российский чиновник отчитался в соцсетях об обстреле.

"Слава Богу, что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда точно было бы иначе", – сказал советник российского губернатора.

Также российский чиновник опубликовал видео, в котором показал место "прилета" и грузовики оккупантов, которые быстро покидали позицию.

Смотрите видео, как оккупанты убегали с позиции после "прилета":

Война в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии войны в Украине. Зеленский во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами заявил, что украинский народ продолжает бороться против России, но всё завершится не так быстро.

Напомним, офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ о якобы прорыве оккупантами обороны Авдеевки. СМИ сообщили, что российские оккупанты прорвались через переднюю линию обороны в Авдеевке. В то же время, представители 59-й ОМБр опровергают эту информацию.

Также ранее сообщалось, что результат удара ВСУ может быть впечатляющим. Успех Украины на левом берегу Херсонской области может стать важнейшим достижением ВСУ за последние несколько месяцев – указывает обозреватель BILD.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Кременная вторжение России новости Донбасса
Реклама

Главное за день

Прорыв обороны Авдеевки: офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ

Прорыв обороны Авдеевки: офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ

13:15 Украина
В Украине повалит сильный снег: в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов

В Украине повалит сильный снег: в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов

13:13 Синоптик
Блокада границ способна повысить цены в Украине на 5-20 процентов - Вячеслав Коновалов

Блокада границ способна повысить цены в Украине на 5-20 процентов - Вячеслав Коновалов

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

14:23

ВСУ ударили по оккупантам в Кременной: позицию захватчиков "сдал" чиновник РФ

14:06

Теперь официально: 37-летний "Эдвард Каллен" впервые станет отцомВидео

13:50

Подоляк рассказал, на сколько реально "заморозить" войну с Россией: какие могут быть последствия

13:36

Нужно ли промывать гречку перед варкой и как это делать правильно

13:15

Прорыв обороны Авдеевки: офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
13:13

В Украине повалит сильный снег: в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов

13:02

Слякоть и дождь уже на пороге: 3 способа, как защитить обувь от промокания

12:46

Лунный календарь 21 ноября 2023: Месяц сулит тревожные мысли и осложнения на работе

12:40

Как выглядеть моложе: этот лайфхак для макияжа изменит жизнь женщин за 50

Реклама
12:19

Украинская певица Jamala заочно арестована в РФ

12:00

Блокада границ способна повысить цены в Украине на 5-20 процентов - Вячеслав КоноваловЭксклюзив

11:50

Начали неожиданное наступление: результат удара ВСУ может быть впечатляющим - СМИ

11:50

"Завершится все не так быстро": Зеленский рассказал о состоянии войны в Украине

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 ноября 2023: Кабану - напряженные отношения, Тигру - новые возможности

11:23

Церковный праздник 21 ноября: что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

11:20

Оккупанты впервые нанесли массированный удар кассетными снарядами по ВСУ

11:18

ВСУ идут на Мелитополь: генерал раскрыл потери врага и сообщил об успехе

11:06

Мужчина раскрыл хитрости, как быстро нагреть батареи в доме

10:30

Есть погибшие и раненые: детали страшного утреннего удара по Херсону - ОВА

09:59

Населенного пункта больше не существует: стали известны детали боев на левом берегу Днепра

Реклама
09:59

Перевернут судьбу и удвоят неудачи: 5 вещей, которые нельзя дарить на день рождение

09:49

В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы передать важное сообщение

09:28

Один интересный ингредиент, который изменит представление о овсянке на завтрак всего за 15 минут

09:07

"Шансов больше нет": генерал-разведчик предупредил о новом приказе Путина

09:00

Дерматолог объяснил, как правильно мыть голову, чтобы не лишиться волосВидео

08:59

Россияне штурмуют позиции ВСУ: генерал раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом

08:24

"РФ устроила трагедию": экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины

08:09

"30 километров от Херсона": полковник армии Эстонии оценил продвижение ВСУ

07:07

Холод и дожди замедляют боевые действия: в ISW раскрыли направления с самыми тяжелыми боями

06:41

ВСУ нанесли большие потери оккупантам и продвинулись вперед под Авдеевкой - ISW

06:28

Что будет в итоге с помощью от США для Украинымнение

05:34

Как очистить чугунную сковороду от ржавчины: давно забытый, но хороший способ

04:50

Счастье и прибыль или проблемы: что значит, если разбивается чашка

04:00

"Смерть" Путина: экс-полковник ФСБ выдвинул неожиданную версию о "регенте"

03:15

Как приготовить вкусный крем-суп за 30 минут из двух ингредиентов

02:30

Обиделся ли Си на слова Байдена про "диктатора": Огрызко назвал "плюс" переговоров Китая и США

02:00

Жена Тигипко показала "богатое" декольте, в котором можно утонуть

01:31

Максимум тепла и минимум сажи: какими дровами лучше топить

19 ноября, воскресенье
23:40

"Неуч" и "сброд": скандалистка Фарион набросилась на министра и обозвала студентов

22:58

47-летняя Lama впервые рассказала, почему у нее нет детей

Реклама
22:23

Никто не сможет сглазить: мольфар назвал очень сильный защитный ритуал от негативаВидео

21:51

ВСУ захватили важный плацдарм на Левобережье и "выжигают" оккупантов

21:47

Юлия Санина призналась, почему ей сложно подружиться с Тиной Кароль

21:02

Началось увольнение генералов: Зеленский отправил в отставку Татьяну Остащенко

21:01

В Красном море захватили судно, на котором могут быть украинцы: реакция МИД

20:25

Разломился на две части: уничтожен корабль, который вышел из Одессы

19:53

Уши вянут даже у пропагандистов: Сальдо выдал новый бред о Зеленском и ПольшеВидео

19:50

"Трупы вывозят КамАЗы": ВСУ устроили россиянам пекло в Авдеевке – перехват ГУРВидео

19:36

Чистая чернота зла, против которого мы пошли сражатьсямнение

19:05

Влупит 6-градусный мороз: снег и гололедица будет почти по всей Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять