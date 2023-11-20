ВСУ ударили по оккупантам в Кременной: позицию захватчиков "сдал" чиновник РФ

Российский чиновник так хвастался в соцсетях привезенной оккупантам "гуманитаркой", что даже не заметил, как "сдал" позицию армии РФ.

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Украинские военные мощно ударили по позиции оккупантов в Кременной, позицию оккупантов "сдал" чиновник РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram Лежнев

Украинские военные ударили по позиции российских оккупантов в Кременной на Луганщине после того, как советник губернатора Орловской области страны-агрессора России Сергей Лежнев опубликовал фото и видео с этой позиции.

Российский чиновник сделал в соцсетях пост о том, как разгружается "гуманитарка", привезенная для оккупантов. При этом он со всех ракурсов показал "традиционное место", где обычно российские захватчики разгружают такие грузы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Лежнев опубликовал свой пост 14 ноября. В публикации он отметил, что "слышит много слов благодарности от российских солдат в свой адрес", и при этом он снял место "разгрузки" со всех ракурсов.

Уже на следующий день российский чиновник отчитался в соцсетях об обстреле.

"Слава Богу, что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда точно было бы иначе", – сказал советник российского губернатора.

Также российский чиновник опубликовал видео, в котором показал место "прилета" и грузовики оккупантов, которые быстро покидали позицию.

Смотрите видео, как оккупанты убегали с позиции после "прилета":

Война в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии войны в Украине. Зеленский во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами заявил, что украинский народ продолжает бороться против России, но всё завершится не так быстро.

Напомним, офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ о якобы прорыве оккупантами обороны Авдеевки. СМИ сообщили, что российские оккупанты прорвались через переднюю линию обороны в Авдеевке. В то же время, представители 59-й ОМБр опровергают эту информацию.

Также ранее сообщалось, что результат удара ВСУ может быть впечатляющим. Успех Украины на левом берегу Херсонской области может стать важнейшим достижением ВСУ за последние несколько месяцев – указывает обозреватель BILD.

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