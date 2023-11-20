Россияне впервые массово применили управляемые кассетные бомбы в атаке на украинские позиции.

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Оккупанты впервые нанесли массированный удар кассетными снарядами по ВСУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

19 ноября армия россии нанесла мощный авиаудар управляемыми кассетными бомбами РБК-500 по украинской армии в районе Старомайского в Донецкой области. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Стало известно, что по словам военных блогеров РФ этот авиаудар стал первым крупным ударом по Украине с применением кассетных бомб планерной, управляемой модификации.

Данное оружие россияне отработали на фугасных бомбах и усовершенствовали его с помощью дополнительного оборудования - универсального модуля планирования и коррекции. Если говорить простыми словами, враг добавил к боеприпасам крылья и навигатор.

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В Институте изучения войны прокомментировали, что такие технологические решения российская армия уже применяла на кассетных бомбах во время боевых действий в Сирии.

Сообщается, что использование кассетных бомб именно сейчас вполне закономерно, ведь когда погодные условия ухудшаются, использовать бронетехнику становится тяжело, в частности, на Запорожском направлении. Однако несмотря на это, Силы обороны Украины атакуют позиции россиян пехотными подразделениями, именно против таких подразделений наиболее эффиктивно работают кассетные боеприпасы.

Массированный удар кассетными боеприпасами принципиального преимущества россиянам не дал. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что все наземные атаки в районе Старомайского были отражены.

Как работает кассетный боеприпас

Кассетный боеприпас, а это и ракеты, и бомбы, и снаряды имеют боевую часть, которая содержит в себе не одно взрывчатое вещество, а множество малокалиберных.

Во время обстрела такими боеприпасами, в воздухе взрывается элемент, из которого территория "покрывается" кассетными бомбами. Они распределяются по большой площади и поражают противника.

Как работает кассетный снаряд / коллаж: Главред

Кассетные боеприпасы - почему запрещены

Международный договор о кассетных боеприпасах запрещает использование, передачу и накопление этого вида оружия, поскольку оно опасно тем, что не все суббоеприпасы взрываются при падении на землю и могут нанести вред гражданскому населению страны. Однако несмотря на это, Россия с начала полномасштабного вторжения довольно часто использовала данный вид оружия на поле боя.

Напомним, Украина также получила по просьбе кассетные боеприпасы от США. Они придали импульс наступательной операции Сил обороны. Теперь украинские войска полагают, что у них есть шанс на прорыв. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских военных, кассетные боеприпасы поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям российской пехоты.

Также, стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам в Бердянске и Луганске дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Всего по целям РФ на захваченных территориях Украины было выпущено 18 ракет ATACMS. Об этом высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Washington Post на условиях анонимности.

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