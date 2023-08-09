Кассетные боеприпасы дали ВСУ шанс на прорыв - WSJ

Даже если боец немного промахнется, кассетные боеприпасы все равно сработают.

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Кассетные бомбы – это три выстрела, и деревья полностью разрушаются / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, Википедия

Кассетные боеприпасы, переданные США Украине, придали импульс наступательной операции Сил обороны. Теперь украинские войска полагают, что у них есть шанс на прорыв.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских военных, кассетные боеприпасы поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям российской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

Издание также описало ситуацию, которая произошла на прошлой неделе. Тогда взвод украинской пехоты продвигался к российским позициям и был вынужден отступить, потому что попал под огонь пулеметов. Украинские войска ударили по противнику кассетными боеприпасами. В результате загорелись кустарники, трава и деревья — это позволило бойцам видеть оккупантов, которые больше не могли там прятаться в кустарниках. Силам обороны Украины удалось захватить позиции оккупантов.

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Один из бойцов взвода Александр рассказал WSJ, что "даже если вы немного промахнетесь", боеприпасы все равно сработают.

"Кассетные бомбы – это три выстрела, и деревья полностью разрушаются", – сказал он.

При этом кассетные боеприпасы - не панацея. Украине нужно иметь разные виды артиллерии. Так, военнослужащий-артиллерист, стрелявший такими боеприпасами, отметил, что они наиболее эффективны на полях, где рассеиваются на большей площади, но добавил, что кассетные боеприпасы "не являются переломным моментом".

Передача кассетных боеприпасов Украине

Президент США Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

20 июля изданием The Washington Post писало, что Вооруженные Силы Украины начать применять против оккупантов предоставлены американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму. Передача кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%, могут быть применены против военных целей в районах, где нет гражданских лиц.

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