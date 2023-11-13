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Под Бахмутом стало больше россиян, преимущество в выстрелах - за РФ: есть случаи "дуэлей" БПЛА

Яна Ставская
13 ноября 2023, 21:30
Под Бахмутом наблюдается усиление обстрелов со стороны россиян. В ВСУ связывают это с поставками оккупантам северокорейских снарядов.
Под Бахмутом стало больше россиян, преимущество в выстрелах - за РФ: есть случаи 'дуэлей' БПЛА
Продолжаются тяжелые бои на востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

На Бахмутском направлении враг нарастил группировку оккупационных сил. Украинские военные фиксируют резкий рост новомобилизованных соединений РФ. Противник сохраняет преимущество в вооружении и артвыстрелах.

Как рассказал в эфире Радио Свобода "Донбасс. Реалии" офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко, усиление РОВ на этом участке фронта регистрируется по меньшей мере последние несколько недель.

Вместе с увеличением живой силы России увеличилось и количество обстрелов со стороны противника. Это, по мнению Назаренко, может сигнализировать о поставках КНДР боеприпасов.

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"Сейчас четко отмечаем, что у врага остается преимущество в количестве снарядов, в целом всех видов боеприпасов - от пуль до крупнейших калибров. У врага остается преимущество в количестве вооружения, стволов. Он пытается использовать это преимущество, как он использовал год назад. И это все соединено с тем, что они сделали много шагов вперед в понимании БПЛА", - сказал военный.

В то же время мобилизационный ресурс российское командование, по словам Назаренко, бросает на позиции ВСУ, как "слепых котят".

"При этом в очередной раз мы отмечаем, что во время их каких-то действий, ротаций новые идут, как будто они не понимают, куда пришли, насколько удачно работают наши солдаты, пулеметчики, гранатометчики, минометчики, артиллеристы.. По оккупантам открывается плотный огонь, они несут потери... Это свидетельствует, что они (российское командование - Главред) вслепую используют мобилизованных, какие-то новомобилизованные соединения, отряды, группы.. Которых просто, как слепых котят, бросают на убийство. Их стало больше, к сожалению", - констатировал боец Нацгвардии.

На фронте идут воздушные бои между операторами БПЛА

В свою очередь, спикер войск "Таврия" Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал о случаях "воздушных боев" между беспилотниками.

"Дроны сейчас используют и россияне, и мы. Например, три дня назад было зафиксировано в частности в районе Авдеевки, но и в целом в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" 104 применения дронов. Позавчера было уже в два раза меньше, вчера - опять в два раза меньше. То есть зависит от какого-то подвоза и плюс от работы нашей РЭБ", - пояснил Штупун.

Штупун объяснил, что воздушные бои между "Мавиками" происходят, когда один оператор БПЛА пытается помешать работе вражеского оператора БПЛА.

Война в Украине

Уже почти месяц Россия ведет масштабное наступление на востоке Украины, бросив на Авдеевское и Бахмутское направления лучшие подразделения и новейшие виды вооружения. Тем не менее, из-за колоссальных потерь, противник вынужден постоянно проводить перегруппировку и время от времени уменьшать интенсивность "мясных" штурмов.

Самые интенсивные бои, по наблюдению разведки Эстонии, продолжаются на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области.

Но несмотря на тяжелые бои с оккупантами и медленные темпы контрнаступления ВСУ, Зеленский все еще надеется, что Украина достигнет результатов до конца 2023 года.

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война в Украине ВСУ Бахмут война России и Украины
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