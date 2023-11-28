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"Продвижение очень тяжелой ценой": боец "Легиона Свободы" раскрыл ситуацию под Мелитополем

Юлия Закрепа
28 ноября 2023, 20:24
Сейчас оккупанты устраивают много ловушек, потому что понимают, что в лоб нас не возьмут, считает Денисов.
'Продвижение очень тяжелой ценой': боец 'Легиона Свободы' раскрыл ситуацию под Мелитополем
Ситуция на Мелитопольском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов заявил, что иногда русские намеренно отходят с позиций, чтобы затянуть наши подразделения в ловушку.

"На Мелитопольском направлении есть тактические успехи ВСУ, которые связаны со многими факторами. И прежде всего - это героизм штурмовой пехоты, классная работа артиллерии и аэроразведка. Недавно Силы обороны заняли выгодные позиции на этом направлении, но продвижение дается очень тяжелой ценой. Потому что враг постоянно палит из артиллерии и пытается контратаковать. Также у противника значительно улучшилась ситуация с FPV-дронами, которыми враг прижимает нашу пехоту и охотится за нашей техникой", - отметил Денисов в эфире телеканала "Еспресо".

Боец "Легиона Свободы" также добавил, что иногда россияне могут намеренно отойти с позиций, чтобы затянуть наши подразделения в ловушку.

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"Враг подлый и коварный. Недавно наши ребята попали в ловушку и чудом вышли из нее. Русские якобы оставили позиции, наши зашли туда, а у врага там уже все пристреляно. Сейчас оккупанты устраивают много ловушек, потому что понимают, что в лоб нас не возьмут", - подчеркнул Денисов.

Напомним, что ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем. Бывший командир "Айдара" рассказал об успехах и продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении.

Генерал раскрыл детали наступления на Мелитополь. Как отметил Александр Тарнавский, Силы обороны Украины продолжают операцию по обороне города Авдеевка Донецкой области.

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война в Украине ВСУ новости Мелитополя
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