ВСУ сдерживают наступление оккупантов на юге и востоке: Генштаб рассказал о тяжелых боях

Страна-агрессор за прошедшие сутки пыталась штурмовать позиции украинских военных на юге и востоке.

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ВСУ отражают атаку врага / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в течение минувших суток пытались штурмовать позиции украинских военных на юге и востоке. Зато ВСУ отбили атаки врага.

На странице Генштаб ВСУ в Facebook сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отбили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника неподалеку Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Атака РФ по Украине

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

видео дня

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 14 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 11 вражеских дронов.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВСУ ударили по сосредоточению личного состава противника

Украинские войска продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что на юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ держат оборону, нанося оккупантам значительные потери - за сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки.

Боец ВСУ назвал, на какие города нацелится РФ. Игорь Тимощук отметил, что российские захватчики, в первую очередь, пытаются выровнять линию фронта, чтобы продвигаться дальше. Если враг захватит Авдеевку, следующими могут оказаться под угрозой сразу несколько городов.

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