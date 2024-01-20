'Обороны ВСУ недостаточно': Кабмин и Генштаб разрабатывают новую военную стратегию

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против концепции "оборонной войны" и раскрыл, что правительство и Генштаб работают над новым законом.
"Невозможно вести оборонительную войну. Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта. Мы видели это с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", - подчеркнул руководитель офиса президента в своем Telegram-канале.
По словам Андрея Ермака в интервью газете Le Figaro, что решение состоит "не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться". Этому, как он подчеркнул, будет посвящен новый закон о мобилазации и новая военная стратегия Украины.
"На фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать. Это определенно проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом О мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", - пояснил Ермак.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь. Украина окажется перед реальным риском проиграть войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Произойти это может в случае, если США не проголосуют за выделение нового пакета.
Ермак рассказал, что контрнаступление ВСУ было вполне успешным. По словам главы ОП, нельзя забывать ни о дефиците боеприпасов и противоминных машин, ни о том, что противник всегда имел преимущество в воздухе.
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