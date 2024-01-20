УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

Анна Ярославская
20 января 2024, 13:34
По словам главы ОП, нельзя забывать ни о дефиците боеприпасов и противоминных машин, ни о том, что противник всегда имел преимущество в воздухе.
Андрей Ермак, ВСУ
Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели удачное наступление в 2023 году / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Глава Офиса президента прокомментировал контрнаступление ВСУ в 2023 году и назвал его вполне успешным с учетом тех возможностей, которые были у украинских военных.

"С учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным. Давайте не будем забывать, что Украина – это не Россия, для нас жизнь нашего народа имеет огромную ценность. Мы не используем солдат в качестве (пушечного) мяса", - сказал Ермак в интервью испанской газете El Mundo.

Он отметил, что нельзя забывать ни о нашем дефиците боеприпасов и противоминных машин, ни о том, что противник всегда имел преимущество в воздухе.

видео дня

"Более того, повторяю, мы уничтожили потенциал российского флота на Черном море , и это тоже было частью контрнаступления. Мы всегда благодарим наших партнеров, но я помню, как Черчилль сказал (в 1941 году): "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу", - сказал глава ОП.

Ермак акцентировал на том, что война не заморожена.

"Мы не собираемся останавливаться, пока не выиграем и не освободим все наши территории (…) Иногда мы переходим от наступления к обороне в течение нескольких месяцев, но не собираемся останавливаться", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ 2024

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Дроны и ракеты могут долететь до западных границ: РФ готовит мощный удар — ВСУ

Дроны и ракеты могут долететь до западных границ: РФ готовит мощный удар — ВСУ

13:49 Украина
Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

13:34 Украина
РФ может выиграть войну за нескольких месяцев: у Байдена озвучили мрачный прогноз - NBC

РФ может выиграть войну за нескольких месяцев: у Байдена озвучили мрачный прогноз - NBC

12:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:46

РФ выбрала две цели на востоке: генерал ВСУ назвал направление вражеского штурма

14:26

Вы годами делали неправильно: врач назвала самый лучший способ чистки ушейВидео

14:11

Парикмахер раскрыл одну роковую ошибку, из-за которой кончики волос быстрее секутся

13:53

Буряты добились отмены концерта Кристины Орбакайте

13:49

Дроны и ракеты могут долететь до западных границ: РФ готовит мощный удар — ВСУ

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
13:39

Кофе - как лекарство: врач рассказала, от каких смертельных заболеваний спасет напиток

13:34

Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

13:21

Ваша собака - гений, если пройдет этот тест на IQ, проверьте и вы

12:55

РФ может выиграть войну за нескольких месяцев: у Байдена озвучили мрачный прогноз - NBC

Реклама
12:47

У врага крупные потери: ВСУ мощно ударили на юге и уничтожили сотни россиян

12:40

Китайский гороскоп на 21 января 2024: Обезьяне - постоянные проблемы, Змеи - большое удовольствие

12:21

Потери огромные: стали известны новые детали боев за трассу Алешки-Новая Каховка

12:12

Трамп может быть именно тем, "что нужно миру", но есть условие - Джонсон

11:46

Большая война будет продолжаться: у Зеленского назвали главную цель Путина

11:31

Лишь самые внимательные найдут медведя за 8 секунд: оптическая иллюзия для гениев

11:26

В Минобороны назвали главное условие подписания мира и завершения войны с РФ

10:54

Теряют 70% личного состава: в ВСУ рассказали о боях на левобережье Херсонщины выборы

10:41

Церковный праздник 21 января: почему нельзя ругаться с супругом

10:38

Точно как в детстве: как приготовить настоящую домашнюю сгущенку за 15 минут

10:29

Украину снова заморозит: синоптик назвала даты

Реклама
10:11

Силы россиян в 2 областях могут оказаться в полуокружении: генерал назвал условие

09:42

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

09:14

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

08:41

Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

08:10

О дальнейшей военной поддержке США Украинемнение

08:08

Монобанк атаковали хакеры: что известно

07:48

Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию – ISW

06:10

Объявление войны им немедленно подаваймнение

05:30

Головоломка для самых внимательных: надо найти живую собаку за 11 секунд

05:00

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

04:30

"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить УкраинаВидео

03:45

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

03:05

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

02:18

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

01:30

"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

19 января, пятница
23:50

Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

23:32

Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

23:13

"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

22:40

"Евровидение-2024": финалиста Нацотбора Yaktak подозревают в плагиате

22:20

"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

Реклама
22:17

Финляндия Путина не боится: в Хельсинки оценили угрозу нападения России

22:16

Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:08

"Мы готовы": генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине

21:51

Как выбрать махровое полотенце: 8 основных параметров, чтобы найти идеальный вариант

21:39

"Крым станет ловушкой": генерал анонсировал успех ВСУ на юге

21:19

Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги

20:36

Наступление ВСУ на Мелитополь минимум через два года: в CNN сделали прогноз

20:29

Почему капает кран: как определить и исправить распространенную проблему

20:18

Сам держал позиции: раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбратьсяВидео

19:41

"Не хотят идти в атаку": россияне не могут вести масштабные атаки в Украине - разведка Эстонии

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024Календарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять