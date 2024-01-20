Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

По словам главы ОП, нельзя забывать ни о дефиците боеприпасов и противоминных машин, ни о том, что противник всегда имел преимущество в воздухе.

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Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели удачное наступление в 2023 году / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Глава Офиса президента прокомментировал контрнаступление ВСУ в 2023 году и назвал его вполне успешным с учетом тех возможностей, которые были у украинских военных.

"С учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным. Давайте не будем забывать, что Украина – это не Россия, для нас жизнь нашего народа имеет огромную ценность. Мы не используем солдат в качестве (пушечного) мяса", - сказал Ермак в интервью испанской газете El Mundo.

Он отметил, что нельзя забывать ни о нашем дефиците боеприпасов и противоминных машин, ни о том, что противник всегда имел преимущество в воздухе.

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"Более того, повторяю, мы уничтожили потенциал российского флота на Черном море , и это тоже было частью контрнаступления. Мы всегда благодарим наших партнеров, но я помню, как Черчилль сказал (в 1941 году): "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу", - сказал глава ОП.

Ермак акцентировал на том, что война не заморожена.

"Мы не собираемся останавливаться, пока не выиграем и не освободим все наши территории (…) Иногда мы переходим от наступления к обороне в течение нескольких месяцев, но не собираемся останавливаться", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ 2024

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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