На ЗАЭС обнаружили новые минирования: в ГУР оценили ситуацию на станции

Угроза для АЭС будет сохраняться до тех пор, пока ее контролируют россияне.

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Оккупанты снова заминировали ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, командование Объединенных Сил ВСУ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские военные превратили временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре в военный объект.

Эксперты МАГАТЭ во время последних осмотров обнаружили новые минирования на территории ЗАЭС. Между тем Юсов подчеркивает, что "ничего нового в этих действиях нет".

"Еще в прошлом году ГУР Минобороны обнародовало карты минно-взрывных заграждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской АЭС и внутри самой станции. Тогда эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты или не комментировали ситуацию, или не обращали внимание на те участки, где такие вещи были", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини". видео дня

Представитель ГУР заявляет, что армия РФ давно превратила Запорожскую АЭС в военный объект. Ведь известно, и об обстрелах, и о размещении техники и личного состава на станции. Юсов высказал предположение, что перед комиссиями МАГАТЭ оккупанты могут перемещать силы и средства. В частности, мины и военных.

"Угроза для личного состава, в целом для объекта будет сохраняться все время, пока он захвачен террористами. Только возвращение станции под украинский контроль позволит восстановить соблюдение стандартов международного атомного права и безопасность объекта", - заявил Юсов.

Разведчик добавил, что все объекты энергетики в Украине, в частности атомные станции, находятся в зоне риска во время войны.

Напомним, что в МАГАТЭ сообщили о том, что оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС. Российские захватчики установили мины по периметру ЗАЭС. Это закрытая зона, недоступная для активного персонала станции.

ВСУ мощно ударили по оккупантам и прорвались вперед на Запорожском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили российские атаки западнее Работиного и Вербового и вблизи Новопокровки.

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