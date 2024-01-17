'Привлечение белорусов - мечта Путина': Юсов признался, есть ли угроза нападения из Беларуси

Привлечение армии Беларуси к войне в Украине на стороне российских оккупантов остается лишь мечтой кремлевского диктатора Владимира Путина. Несмотря на прямое и косвенное давление со стороны российского лидера, прямое привлечение Беларуси в войну пока не произошло. Об этом во время брифинга на тему "Ситуация на временно оккупированных территориях в 2023 году и вызовы 2024 года" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Голубой мечтой Путина остается привлечение белорусской армии к наземным операциям на стороне российских оккупантов против Украины. Тем не менее за все время полномасштабного вторжения, несмотря на прямые и косвенные уговоры, давление Путин этого не достиг. Сейчас ситуация не изменилась", - сказал он.
По словам Юсова, зафиксирована передача вооружений, техники и боекомплектов между Россией и Беларусью. Однако сама белорусская армия не принимала и пока не принимает участия в войне против Украины.
"Мы, конечно, отслеживаем ситуацию на границе - что касается в целом Белорусского направления. Пока ситуация неизменна. Все остальное - это чтобы привлекать внимание и преувеличивать, или акцентировать: что точно известно, завтра нападут из Беларуси. Это неоднократно мы проходили и с этим сталкивались", - отметил Юсов.
Представитель ГУР призывает оставаться бдительными и не расслабляться, ведь, даже при отсутствии прямого привлечения белорусского войска, разного рода учения и взаимодействие между Россией и Беларусью продолжается. Он заметил, что эти действия вписываются в концепцию "союзного государства".
"Речь идет о так называемом союзном государстве. О максимальном уровне интеграции сектора безопасности и обороны. Это остается и будет оставаться", - добавил он.
Наступление из Беларуси
Напомним, белорусский лидер Лукашенко отправил своих военных в Россию для получения "навыков" от оккупантов, которые участвовали во вторжении в Украину. После завершения учений белорусские военные, как инструкторы, передадут полученный опыт своим подразделениям.
Также по словам ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, возможен сценарий атаки российских войск на Сумскую, Черниговскую и Киевскую области с территории Беларуси. Ветеран предостерегает, что вражескую группировку на северном направлении могут увеличить, а россияне способны перебросить туда значительные силы.
Как сообщал Главред, сейчас войска Беларуси не представляют значимой угрозы для Украины из-за их непрофессионализма и неповоротливости, а российская военная группировка в Беларуси не имеет ударного потенциала для серьезного наступления.
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