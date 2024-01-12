У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

Российский диктатор хочет захватить несколько объектов на территории Литвы.

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Путин хочет втянуть Беларусь в войну против НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин хочет втянуть Беларусь в войну против НАТО. Он хочет, чтобы войска вошли на территорию Литвы и захватили там несколько объектов. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

Он добавил, что никто не начнет атаковать весь Сувалкский коридор, ведь его длина составляет 70 километров.

"Нужно будет держать линию фронта с обеих сторон. Потому долгосрочно такой проект не будет существовать. Скорее всего, россияне руками белорусов попытаются захватить на территории Литвы несколько объектов, которые потом начнут охранять те же штурмовики. Далее к ним могут присоединиться белорусские силы спецопераций, которые доведены до полного штата. Это касается и 38-й Брестской, и 103-й Витебской десантно-штурмовых бригад, которые вместе составляют около 5,5-6 тысяч человек", - говорит Бульба.

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В таком случае страны НАТО будут вынуждены нанести удар по территории Беларуси.

"И это как раз тот момент, который интересует Россию – какие протоколы будут задействованы, применят ли здесь 5 статью Устава НАТО. Напомню, что действие 5 статьи распространяется и на использование ядерного оружия. То есть все выглядит так, что Путин хочет заставить Европу первой сделать этот шаг", - добавил Бульба.

В то же время он говорит, что невозможно предугадать все с точностью, ведь никто точно не знает, какой именно план содержится в голове Путина.

Напомним, что белорусы устроили провокацию у границы Латвии. Примечательно, что после инцидента белорусские пограничники заложили дыру в заграждении, чтобы нелегалы не вернулись в Беларусь.

Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью. Приказ предусматривает усиленный надзор на латвийско-белорусской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции.

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