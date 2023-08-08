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Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью

Юлия Куришко
8 августа 2023, 23:44 обновлено 8 августа, 23:48
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Приказ предусматривает усиленный надзор на латвийско-белорусской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции.
Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью
Латвия усиливает свои границы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Marko Saarm

Кабинет министров Латвии усиливает режим охраны границы, граничащей с Беларусью. Усиление начнется с 11 августа 2023 года.

Как говорится в приказе, что усиленный режим продлится полгода, с 11 августа по 10 февраля 2024 года в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском уездах и Даугавпилсе, сообщает LSM.

Правительство объясняет решение увеличением количества случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Как утверждает правительство, компетентные учреждения Литвы и Польши продолжают получать сообщения о случаях незаконного пересечения границы с Беларуси.

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Также приказ предусматривает усиленный надзор на латвийско-белорусской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции.

По данным латвийской стороны, с 11 августа 2021 года более 14 тысячам человек отказали в пересечении латвийской границы. В свою очередь, по гуманитарным соображениям с января этого года в страну пропущено 282 человека, из них 117 несовершеннолетних.

Ситуация в Беларуси: что известно

Напомним, что белорусы устроили провокацию у границы Латвии. После инцидента белорусские пограничники заложили дыру в заграждении, чтобы нелегалы не вернулись в Беларусь.

Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев". Известно, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. Польша уже начала заниматься переброской воинских частей на восток.

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Россия строит большой лагерь "вагнеровцев" вблизи Украины. На аэродроме Жабровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около 1000 наемников.

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