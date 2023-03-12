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Двойная игра Лукашенко: эксперт оценил вероятность втягивания Беларуси в войну

12 марта 2023, 14:42
Александр Лукашенко хотел бы уклониться от роли соучастника агрессии, считает Валерий Карбалевич.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / сайт Кремля

За последнее время влияние России на Александра Лукашенко и Беларусь в целом резко возросло и увеличилась зависимость России от Беларуси, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

В интервью Главреду он подчеркнул, что на территории Беларуси находятся российские вооруженные силы и это очень сильно влияет на всю ситуацию.

"Плюс экономическая поддержка, ведь на РФ приходится около 70% белорусского товарооборота. Поэтому просто так соскочить и отказаться от поддержки у Лукашенко вряд ли получится", — говорит эксперт.

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Также он отметил, что Лукашенко при этом пытается параллельно играть и в другую игру, акцентируя внимание на риторике поиска мирного урегулирования.

"Он говорит: "Мы поддерживаем Россию, но, вообще-то, мы за мир и даже готовы что-то делать для этого мира". Мол, мы готовы повторить ситуацию до начала вторжения, когда Минск был центром урегулирования конфликта на Донбассе", — уточнил собеседник.

По его мнению, Лукашенко хотел бы продолжить эту линию, и тем самым, уклониться от роли соучастника агрессии.

"Это могло бы позволить нормализовать отношения с Западом, получить признание себя президентом (чего до сих пор не произошло), а также снова оказаться в центре игры, как это было в 2014 и 2015-м, когда на переговоры Путина и Порошенко в Минск приезжали президент Франции, канцлер Германии. Но пока перспектив такой игры на горизонте не просматривается", — добавил Карбалевич.

Кто такой Валерий Карбалевич

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

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Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины Валерий Карбалевич
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