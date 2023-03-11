Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - Карбалевич

Полноценное участие Беларуси в войне против Украины очень рискованно для существующей власти, убежден Валерий Карбалевич.

Лукашенко не хочет воевать с Украиной - Валерий Карбалевич / Главред

На днях белорусский диктатор Александр Лукашенко отличился рядом противоречивых заявлений в отношении войны в Украине и лично президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных за госизмену, а также подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

В интервью Главреду белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич рассказал, почему Лукашенко нахамил Зеленскому, есть ли у властей Беларуси желание воевать на стороне России в Украине, готов ли Путин отстранять Лукашенко и зачем Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных Беларуси.

После визита Александра Лукашенко в Китай он успел отличиться несколькими резкими заявлениями в отношении Украины. С чем это может быть связано – в чем причина таких высказываний?

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Повод очевиден – 26 февраля произошло нападение на российский самолет А-50 на военном аэродроме в Мачулищах. Это совсем рядом с Минском. Было нападение двумя дронами, самолет поврежден и был срочно эвакуирован на Таганрогский ремонтный завод. По версии белорусских властей, эти действия осуществили украинские спецслужбы и человек, который это якобы осуществил, Николай Швец, арестован и дает показания. А эти показания, в свою очередь, транслируют в белорусских государственных СМИ.

Украина в лице министерства иностранных дел отвергла причастность к этому инциденту. Ну а вокруг самого инцидента появились высказывания самого Александра Лукашенко, и эту тему сейчас активно раскручивают белорусские государственные СМИ. Поэтому причина лежит на поверхности, ее никто не прячет.

От Лукашенко четко звучало: "Вызов брошен". Может ли это означать подготовку со стороны Лукашенко к прямому втягиванию Беларуси в войну в Украине?

Это маловероятно. Лукашенко, после грозных заявлений и реплики "Вызов брошен", а также оскорблений в адрес Зеленского заявил, что Украина и стоящие за ней США хотят втянуть Беларусь в войну, но у них ничего не получится. Мол, эта провокация не удалась, и Беларусь в войну не вступит.

Думаю, что это действительно так, потому что полноценное участие Беларуси в войне очень рискованно для существующей власти. Абсолютное большинство белорусского общества выступает против этого. Для белорусов это – чужая война, и это принципиально отличает Беларусь от России, где большинство граждан поддерживают войну. Причем в Беларуси против войны выступают не только противники Лукашенко, но и его сторонники. Этой войны никто не хочет, и Лукашенко не может не учитывать такие настроения. И именно по этой причине полноценное участие Беларуси в этой войне маловероятно.

То есть помогать России Лукашенко будет продолжать?

Да, безусловно. Поддержка России во всех направлениях будет осуществляться – и в плане разведки, и создания постоянной угрозы нападения на Украину с территории Беларуси для отвлечения ВСУ от войны на Донбассе, и в плане предоставления российским военнослужащим всю военную инфраструктуру. В том числе аэродромы, железные дороги, полигоны, госпитали и так далее.

Есть ли у Лукашенко способ избежать прямого втягивания в войну и как бы отойти в сторону в случае провалов РФ на Донбассе?

Я не думаю, что в ближайшее время каким-то образом может измениться позиция Лукашенко, потому что он сильно завязан на Россию. Влияние РФ резко возросло, зависимость России от Беларуси увеличилась, и тот факт, что на территории Беларуси стоят российские вооруженные силы очень сильно влияет на всю ситуацию. Плюс экономическая поддержка, ведь на РФ приходится около 70% белорусского товарооборота. Поэтому просто так соскочить и отказаться от поддержки у Лукашенко вряд ли получится.

С другой стороны, он пытается параллельно играть и в другую игру. Он говорит: "Мы поддерживаем Россию, но, вообще-то, мы за мир и даже готовы что-то делать для этого мира". Мол, мы готовы повторить ситуацию до начала вторжения, когда Минск был центром урегулирования конфликта на Донбассе. Лукашенко хотел бы, и для него было бы, конечно, очень выгодно повторить эту историю, тем самым, уклонениться от роли соучастника агрессии. Это могло бы позволить нормализовать отношения с Западом, получить признание себя президентом (чего до сих пор не произошло), а также снова оказаться в центре игры, как это было в 2014 и 2015-м, когда на переговоры Путина и Порошенко в Минск приезжали президент Франции, канцлер Германии. Но пока перспектив такой игры на горизонте не просматривается.

А как тогда объяснить введение Лукашенко смертной казни для чиновников и военных за государственную измену, если он хочет налаживать отношения с Западом?

В Беларуси сегодня происходят массовые политические репрессии. Кстати, в связи с этим событием в Мачулищах Лукашенко дал очередную команду "зачистить всех". В Беларуси постоянно происходят суды над политическими противниками, причем по политическим делам дают большие сроки, от 10 до 20 лет.

Это – некая эволюция тоталитарного режима в авторитарный. Одним из элементов этого ужесточения является изменение белорусского законодательства, которое движется в сторону криминализации не только оппозиционной деятельности, но и всего, что связано с инакомыслием. Ведь сегодня в Беларуси за критические комментарии в социальных сетях или даже просто за "лайки" людей сажают в тюрьму, как и за подписку на независимые СМИ в своих телефонах (а в Беларуси почти все такие медиа объявлены экстремистскими формированиями). В рамках этого процесса и был принят новый закон, где за измену государству чиновникам и представителям силового блока грозит смертная казнь. Причем "измена Родине" в Беларуси трактуется очень широко. По этой статье уже судили журналистов, которые критиковали Лукашенко.

Почему это касается именно чиновников? Условием существования нынешнего режима является лояльность госаппарата. Именно это позволило Лукашенко удержать власть в 2020 году в момент острейшего политического кризиса. И Лукашенко очень болезненно воспринимает, когда какие-то чиновники или представители силовых структур вдруг переходят на сторону его оппонентов. Он считает это предательством, и таких людей в Беларуси судят гораздо более жестоко, чем простых протестующих. Этим законодательством Лукашенко хочет укрепить монолитность своего политического режима и запугать потенциальных перебежчиков на другую сторону.

То есть Лукашенко боится того, что при определенных условиях его могут свергнуть, особенно на фоне войны в Украине?

Безусловно, страх революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя. Особенно этот страх усилился после событий 2020 года. Сейчас принимаются меры для укрепления власти – это и чистки госаппарата, и проверки на полиграфе сотрудников силовых структур, ужесточение законодательства в отношении госслужащих. Потому предпринимается комплекс мер для предотвращения всех возможных опасностей для власти Лукашенко.

Может ли такие опасности создавать Россия? Ведь недавно звучало заявление ГУР МО Украины о подготовке провокаций на границе с Беларусью. Может ли Россия пытаться заменить Лукашенко?

Россия создает угрозу полноценности белорусского суверенитета. Усиление влияния РФ, которое оказывается на Беларусь, сужает белорусскую самостоятельность. Определенным образом это и сужение власти Александра Лукашенко. Чем меньше суверенитета у Беларуси, тем и меньше и реальной власти у Лукашенко. Понятно, что он не очень этим доволен, но в нынешних условиях ничего не может с этим поделать.

Что касается возможных провокаций на границе, все зависит от того, как это воспринимать. Лукашенко много раз говорил, что как только со стороны Украины будут какие-то действия военного характера против Беларуси, то мы ответим жесточайшим образом. Условно говоря, Украине мало не покажется. Но за последнее время было много инцидентов, которые при желании можно было бы трактовать именно как нападение: осколки ракеты перелетели с украинской территории, были взрывы на аэродроме в Зябровке, пограничный комитет Беларуси сообщал, что с территории Украины якобы прилетали дроны. А тут нападение на российский самолет в центре столицы, о чем официально сообщают белорусские власти. То есть при желании можно было использовать эту историю для того, чтобы начать войну. Но белорусские власти этого не хотят. Потому какими бы ни были провокации, все зависит не от масштаба провокации, а от политической воли ее использовать для полноценной войны. Потому не думаю, что провокации будут иметь принципиальное значение, если сам Лукашенко не хочет участия Беларуси в войне.

Что касается того, может ли Россия устроить государственный переворот и заменить Лукашенко, то нет, потому что это очень рискованная игра. Ведь политический режим Лукашенко держится именно на нем, он его главный стержень. Если он уходит, то режим может посыпаться. Люди снова выйдут на улицу, оппозиция включится в политическую борьбу. Наверное, и Запад, и Украина. То есть контролировать процесс смен одного диктатора на другого из Москвы невозможно. Россия не всегда контролирует свои марионеточные образования, а уж на территории Беларуси при всем желании она этого сделать не может. И убрав Лукашенко она может получить более антироссийский режим, чем при Лукашенко. И рисковать в момент войны было бы очень глупо для Кремля, потому я с трудом себе представляю такой сценарий.