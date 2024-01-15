Лукашенко отправил в Россию своих военных: чем оккупанты "научат" белорусов

Режим Александра Лукашенко в Беларуси отправил своих военных на территорию страны-агрессора России. Там оккупанты будут учить белорусов своим "навыкам", которые они "приобрели" в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Как сообщили в белорусском Минобороны, военные будут "перенимать опыт" российских оккупантов.
"В ходе занятий акцент будет сделан на опыте, приобретенном Вооруженными силами России во время проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве.видео дня
Также подчеркивается, что после завершения так называемого обучения "белорусские военные как инструкторы по сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь".
Беларусь и война России против Украины
В Беларуси развернуто ядерное оружие, говорится в публикации The Wall Street Journal. Журналисты со ссылкой на американскую разведку написали, что соответствующие заявления Лукашенко могут быть правдивыми. Путин разместил ядерное оружие в Беларуси, чтобы угрожать странам НАТО и попытаться снизить уровень военной поддержки Украины.
Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба в интервью Главреду заявил, что Путин хочет втянуть Беларусь в войну против НАТО. На территории Литвы может быть захвачен ряд объектов.
Россия из Беларуси может атаковать три области, считает майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман. Речь идет о Черниговской, Киевской и Сумской областях. Российские оккупанты могут увеличить свою группировку на северном направлении.
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