Лукашенко отправил в Россию своих военных: чем оккупанты "научат" белорусов

Войска Беларуси будут "учиться" тому, что армия оккупантов России делает в ходе развязанной войны против Украины, рассказали в белорусском Минобороны.

https://glavred.info/world/lukashenko-otpravil-v-rossiyu-svoih-voennyh-chem-okkupanty-nauchat-belorusov-10533401.html Ссылка скопирована

Лукашенко отправил свои войска учиться у оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Режим Александра Лукашенко в Беларуси отправил своих военных на территорию страны-агрессора России. Там оккупанты будут учить белорусов своим "навыкам", которые они "приобрели" в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщили в белорусском Минобороны, военные будут "перенимать опыт" российских оккупантов.

"В ходе занятий акцент будет сделан на опыте, приобретенном Вооруженными силами России во время проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. видео дня

Также подчеркивается, что после завершения так называемого обучения "белорусские военные как инструкторы по сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь".

Беларусь и война России против Украины

В Беларуси развернуто ядерное оружие, говорится в публикации The Wall Street Journal. Журналисты со ссылкой на американскую разведку написали, что соответствующие заявления Лукашенко могут быть правдивыми. Путин разместил ядерное оружие в Беларуси, чтобы угрожать странам НАТО и попытаться снизить уровень военной поддержки Украины.

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба в интервью Главреду заявил, что Путин хочет втянуть Беларусь в войну против НАТО. На территории Литвы может быть захвачен ряд объектов.

Россия из Беларуси может атаковать три области, считает майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман. Речь идет о Черниговской, Киевской и Сумской областях. Российские оккупанты могут увеличить свою группировку на северном направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.