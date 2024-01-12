'Надо быть настороже': состоится ли повторное наступление на Киев с севера - Бульба

Украина готова к наступлению с севера и держит на белорусском направлении не менее 15 тысяч военных.

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Возможно ли нападение на Украину с севера / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот с видео

Сейчас отсутствует ударный потенциал в подготовленных войсках Беларуси для нового наступления с севера на Киев. Белорусские войска не представляют угрозы для Украины из-за их непрофессионализма и неповоротливости. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба.

"Нет ударного потенциала. Сейчас зима будет завершаться, и мы знаем, как Горынь разливается. Это же Полесье, поэтому там, насколько я понимаю, большинство дорог заминированы, а все дороги Украины пристреляны. Не говоря уже о том, что Украина держит на белорусском направлении не менее 15 тысяч военных. Как я уже говорил, 5,5 тысяч человек в штурмовых бригадах - это не так и мало, но они настолько неповоротливы и непрофессиональны, поэтому я не вижу, чтобы белорусы представляли угрозу для украинцев", - пояснил Бульба.

По его словам, россияне давно вывезли большинство оружия с местных складов и использовали. В ближайшей к Украине Гомельской области эти склады "выпотрошены" россиянами и на них остались лишь патроны и минометные мины.

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Бульба подчеркнул, что российская военная группировка в Беларуси находится на нескольких радиолокационных станциях и не имеет ударного потенциала для серьезного наступления.

"Ударного кулака на территории Беларуси практически нет. Все российские войска в Беларуси сейчас находятся на станциях РЛС в Ивацевичах и Вилейке, традиционных еще с советских времен. А также россияне отжали с началом этого этапа войны Жабровку и аэропорт под Быховом. Но там контингенты, которые не позволяют идти в серьезный поход. Это не ДРГ, не профессионально подготовленные люди, поэтому с российской стороны я не вижу подготовки к этому", - добавил основатель "Белого легиона".

Он также отметил, что российская сторона может за неделю-две перебросить свои войска в Беларусь. Однако для этого необходима подготовка и оборудование, которого у россиян нет.

"С другой стороны, россияне еще год назад давали приказ белорусам подготовить автомагистрали, рокадные дороги. И если все подготовлено, то за неделю-две туда можно перебросить значительную группировку российских войск, но вооружения для этого нет. И если мы внезапно услышим о начале переброски оружия на белорусскую территорию из РФ, это и будет сигналом к тому, что надо быть настороже", - отметил Бульба.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель " Белого легиона "и инициативы" Беларусь 2.0. Робим разам", участник"Минской весны".

Наступление России

Как сообщал Главред, Россия может напасть на Литву, захватив несколько объектов. По мнению военного офицера и политика Сергея Бульбы, так РФ хочет испытать реакцию НАТО и возможность использования 5 статьи Устава Альянса.

Также страна-агрессорка может атаковать Эстонию, чтобы продемонстрировать неспособность НАТО быстро реагировать на подобные ситуации.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может начать агрессию против Литвы, Латвии, Эстонии и Молдовы. Он призвал объединиться для противостояния российской агрессии.

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