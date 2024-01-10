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"Приятно это слышать?"- Зеленский высказался о планах Путина захватить часть Европы

Елизавета Бельмас
10 января 2024, 16:58
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах диктатора пойти дальше Украины.
Зеленский высказался о планах Путина захватить часть Европы
Зеленский высказался о планах Путина захватить часть Европы / коллаж: Главред, фото: Офис Президента

Сегодня, 10 января, президент Украины прибыл с визитом в Литву и провел там конференцию с президентом Литвы. Владимир Зеленский высказался и о действиях диктатора Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского главнокомандующего.

По словам Зеленского российский президент не остановится до тех пор, пока полностью не разрушит Украину и даже после этого может пойти дальше, то есть - на Литву, Латвию, Эстонию и Молдову. Он подчеркнул, что такие планы Росиии - "это факт". Помимо прочего, он также добавил, что выдержать этот удар важно, поскольку в России уже поговаривают о Финляндии и "независимости" Узбекистана. Закончить эту большую войну, по словам Зеленского, не получится, пока все не объединятся, чтобы "закончить" Владимира Путина

"Российский президент пока не разрушит Украину, он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете у кого следующие риски. Приятно ли это слышать? Наверное, нет. Потому что это вызов и война - это страшная трагедия и ничего в войне положительного нет. Если мы не выдержим. Мы недавно с вами уже слышали, они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и т.д. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", - сказал президент.

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Помимо прочего, Владимир Зеленский добавил, что несмотря на дефицит оружия в мире, Украина заинтересована и инициативна в совместном производстве вооружения с союзниками. Он считает, что Россию можно победить технологиями.

"Потому что мы понимаем, что общий в мире дефицит оружия. Оружия не хватает для нас, оружия не хватает для всего мира. И пустые склады, и много вызовов для обороны многих стран мира. Поэтому мы заинтересованы в копродукции. Мы начали эту работу с партнерами в США со многими компаниями. Также мы продолжили эту работу с европейскими партнерами", - сообщил Зеленский.

Зеленский в Литве

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы Вильнюс для переговоров с президентом Литвы, премьер-министром и спикером Сеймаса. Об этом он написал в своем Телеграмме.

Также президент Украины Владимир Зеленский открыто признался в том, чувствовал ли давление от западных партнеров относительно замораживания войны и прекращения защиты Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Помимо прочего, президент Литвы Гитанас Науседа заявил об еще одной угрозе в случае, если страна-агрессор Россия выиграет в войне. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили тысячи детей. Если агрессор не потерпит поражения в войне, то украинские дети рискуют навсегда остаться в РФ.

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