Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.
Как пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на источники, Зеленский намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии - город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.
По данным издания, Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.
Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Зеленский может встретится с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.
Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что планируемый визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента.
Поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.
Ранее швейцарское Министерство иностранных дел сообщало, что за день до начала Всемирного экономического форума в Давосе, состоятся консультации по украинской формуле мира. На встрече 14 января будут присутствовать советники по безопасности нескольких стран.
Фомула мира Зеленского
Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.
Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.
"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:
- Полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
- Полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.
Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.
"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют страны Глобального Юга.
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