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"Это будет на совести Европы": РФ может напасть на еще одну европейскую страну – Бульба

Алёна Воронина
12 января 2024, 14:27
Сейчас руками Украины продолжается третья мировая война. И Европа откупается от этой войны оружием и всем, чем возможно.
Российские военные, Владимир Путин, Сергей Бульба
РФ может напасть на еще одну европейскую страну, отмечает Бульба/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может напасть на Литву и захватить там несколько объектов, чтобы проверить, как на это отреагирует НАТО и будет ли применена 5 статья Устава Альянса. И тогда Европа поймет, что не получится "отсидеться в тепле и добре", пока Украина воюет с агрессором.

Тогда станет понятно, что без объединенной коалиции, как это было в 1945 году, одержать победу над Россией не получится. Такое мнение высказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам " Сергей Бульба в интервью Главреду.

Он отметил, что сейчас в Украине начинает устанавливаться более-менее жесткая граница – с обеих сторон продолжается позиционная война. Российские оккупанты начинают активно переходить в контрнаступление на всей линии фронта.

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По его словам, неизвестно, что будут делать ВСУ. Бульба говорит, что продвижение украинских военных в направлении временно оккупированного Крыма будет зависеть от ресурсов, которые Украина накопит.

В то же время Бульба отмечает, что руками Украины сейчас идет Третья мировая война.

"И это уже на добросовестности Европы, которая откупается от этой войны оружием и всем, чем возможно. Мол, вы там воюйте, а мы тут посидим, нам тут тепло и хорошо. Россия, вероятно, хочет разрушить этот стереотип и доказать всем, что без освободительного похода всех вместе на Москву вместо Берлина, то есть объединенной коалиции, как это было в 1945 году, ничего не будет", – сказал он.

Бульба подчеркнул, что если дать стране-агрессору России еще 8 лет, то она подготовит себе новых офицеров, вооружится тяжелой техникой и всем остальным и всё равно потом нападет

"И это не только путинская паранойя, а коллективного Путина в РФ, ведь россияне хотят войти в историю "собирателями земель". Они же не могут заниматься своими внутренними вопросами, потому что понимают, что тогда они начнут воевать между собой. Ведь Россия сегодня не связана никакой идеологией, кроме денег и имперских амбиций России. Поэтому власти РФ всё время будут искать повод для войны, чтобы россияне не задавали вопросов, почему их власть столько ворует", – подытожил Бульба.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Также ранее сообщалось, что в РФ проблемы со штурмами – на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников. Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

Напомним, в Белом доме заявили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки российских оккупантов по Украине лишь усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить, подчеркнул координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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