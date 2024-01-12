УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие

Алёна Воронина
12 января 2024, 11:33
Россия нашла способы обходить санкции. За счет этого оккупанты в 2023 году даже увеличили производство ракет и другого оружия, которое используют в войне.
Российские военные, Владимир Путин
В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия несмотря на наложенные Западом санкции продолжает изготавливать оружие и даже нарастила производство. Оккупантам удается обходить санкции, и это позволяет Москве изготавливать оружие и продолжать войну против Украины.

Даже в условиях санкций российский импорт с января по октябрь 2023 года составил почти 9 миллиардов долларов. Эта цифра лишь на 10% меньше показателей, которые были до февраля 2022 года. Об этом сообщает Politico.

Россия нуждается в ряде товаров, необходимых для производства различного оружия, которое агрессоры используют на войне против Украины. В частности, оккупантам нужны микрочипы, датчики, навигационные системы для производства оружия и тому подобное. Различные детали захватчики используют, в частности, для создания ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

видео дня

При этом, согласно результатам совместного исследования Международной рабочей группы Ермака-Макфола по российским санкциям и KSE Institute (аналитического центра Киевской школы экономики), в 2023 году возможности страны-агрессора России изготавливать ракеты и дроны даже выросли. Так, согласно оценкам, РФ в 2022 году могла изготавливать 50 ракет за месяц, в середине 2023 года – уже 100 ракет в месяц, а в конце 2023 года – 115.

Какие страны поставляют России детали

В Politico отмечают, что США и другие страны вводили санкции в отношении многих компонентов, которые использовала Россия для изготовления оружия. Но, как показывает анализ показателей российской торговли, за первые 10 месяцев 2023 года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай – 45%.

Издание назвало ряд компаний, поставлявших России детали, которые оккупанты использовали для изготовления оружия:

  • американская компания Intel,
  • китайский Huawei,
  • американские компании Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell и т. д.

Также отмечается, что, как показывают исследования, России удалось реконфигурировать свои цепочки поставок. Больше всего поставок теперь происходит из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Также ранее сообщалось, что в РФ проблемы со штурмами – на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников. Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

Напомним, в Белом доме заявили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки российских оккупантов по Украине лишь усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить, подчеркнул координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России санкции война в Украине
Реклама

Главное за день

В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

12:25 Синоптик
Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

12:24 Украина
ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

10:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:11

Евровидение 2024: кто будет бороться за право представить Украину в Швеции

12:48

Потап в Дубае сел в лужу: не знает украинских поговорок

12:25

В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

12:24

Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

12:05

Надо за 8 секунд угадать, какое животное на рисунке: непростая загадка с "изюминкой"

Путин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - БульбаПутин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - Бульба
12:03

Поставки ракет из КНДР в РФ: в ГУР сделали заявление, а в США ввели санкции

11:39

Эксперт пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО

11:36

Алкоголь зло: у путинистки Кудрявцевой больше нет мужа

11:33

В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие

Реклама
11:19

Церковный праздник 13 января: ни в коем случае не обижайте в этот день кошку

10:56

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

10:46

У Ирины Федишин случилось большое семейное горе

10:41

"Грозит штраф и общественные работы": прокуратура взялась за предательницу Лолиту

10:34

Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749

10:27

Участница "Мастер Шефа" показала элементарный рецепт ленивых беляшей как из детства за 30 минут

10:26

Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

09:54

Пенсии в Украине будут назначать иначе: что ужесточили

09:42

Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

09:16

Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе" – Белый дом

09:00

Дронов станет меньше: эксперты рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте

Реклама
08:24

В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

08:10

О способности РФ финансировать войнумнение

07:54

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известноВидео

06:55

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:10

Дымовая завеса вокруг мобилизационного законамнение

05:30

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего пленаФото

04:46

Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

04:15

РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

03:21

Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

02:40

58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

02:10

Угроза штурма двух крупных городов: эксперт назвал, куда РФ перебрасывает резервы

02:02

Президентская элегантность: Зеленская в модном кэжуал-луке посетила переселенцев

01:31

Почему кот кусается, когда его гладят: причин может быть несколько

01:05

Невестка перебежчицы Марченко показала детей и внезапно заговорила на украинском

00:43

Зеленский пообещал частично обнародовать проект гарантий безопасности для Украины

11 января, четверг
23:49

Как узнать, есть ли на мне порча и как снять ее самостоятельно

23:38

Путин может прибегнуть к еще большей экскалации: генерал назвал сроки

23:25

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

23:07

"Мы попробовали и это сработало": Зеленский - про отсутствие шагов на фронте

22:42

Украла и опорочила: песня Кристины Соловий звучала в шоу жены путиниста ПесковаВидео

Реклама
22:41

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:39

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

22:14

Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

21:46

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

21:40

Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

21:37

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

20:54

Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежатьФото

20:50

"Сначала переговоры": Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

20:48

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:34

39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять