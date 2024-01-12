Россия нашла способы обходить санкции. За счет этого оккупанты в 2023 году даже увеличили производство ракет и другого оружия, которое используют в войне.

https://glavred.info/world/v-politico-nazvali-strany-kotorye-pomogayut-rf-obhodit-sankcii-i-izgotavlivat-oruzhie-10532672.html Ссылка скопирована

В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия несмотря на наложенные Западом санкции продолжает изготавливать оружие и даже нарастила производство. Оккупантам удается обходить санкции, и это позволяет Москве изготавливать оружие и продолжать войну против Украины.

Даже в условиях санкций российский импорт с января по октябрь 2023 года составил почти 9 миллиардов долларов. Эта цифра лишь на 10% меньше показателей, которые были до февраля 2022 года. Об этом сообщает Politico.

Россия нуждается в ряде товаров, необходимых для производства различного оружия, которое агрессоры используют на войне против Украины. В частности, оккупантам нужны микрочипы, датчики, навигационные системы для производства оружия и тому подобное. Различные детали захватчики используют, в частности, для создания ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

видео дня

При этом, согласно результатам совместного исследования Международной рабочей группы Ермака-Макфола по российским санкциям и KSE Institute (аналитического центра Киевской школы экономики), в 2023 году возможности страны-агрессора России изготавливать ракеты и дроны даже выросли. Так, согласно оценкам, РФ в 2022 году могла изготавливать 50 ракет за месяц, в середине 2023 года – уже 100 ракет в месяц, а в конце 2023 года – 115.

Какие страны поставляют России детали

В Politico отмечают, что США и другие страны вводили санкции в отношении многих компонентов, которые использовала Россия для изготовления оружия. Но, как показывает анализ показателей российской торговли, за первые 10 месяцев 2023 года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай – 45%.

Издание назвало ряд компаний, поставлявших России детали, которые оккупанты использовали для изготовления оружия:

американская компания Intel,

китайский Huawei,

американские компании Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell и т. д.

Также отмечается, что, как показывают исследования, России удалось реконфигурировать свои цепочки поставок. Больше всего поставок теперь происходит из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Также ранее сообщалось, что в РФ проблемы со штурмами – на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников. Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

Напомним, в Белом доме заявили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки российских оккупантов по Украине лишь усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить, подчеркнул координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.