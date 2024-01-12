Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны рассказали, какие изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизацию и прохождении военной службы по итогам обсуждения.
Об основных моментах, которые могут быть внесены в законопроект, рассказала народный депутат, член упомянутого комитета Марьяна Безуглая в Facebook.
В частности, из документа могут исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины. В то же время могут вернуть норму, согласно которой лица с инвалидностью, в том числе III группы, и дальше будут иметь отсрочку от мобилизации и право на увольнение.
Также планируется вернуть норму, согласно которой предоставляется отсрочка от мобилизации и право на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы.
В Верховной Раде также планируют сократить сроки увольнения срочников, начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности уже с 2025 года, а также начать базовую военную службу в год следующий за годом, в котором будет прекращен или отменен правовой режим военного положения.
Могут также отменить пункт, который предусматривал отправку повесток по электронной почте.
Одним из предложенных изменений предполагается ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участия в АТО.
Также могут исключить норму, которой предусматривалось внесение уклонистов в реестр должников.
Кроме этого, в проект закона планируют внести следующие изменения:
- вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем законе;
- исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации;
- изъять норму о военно-транспортной обязанности для ФЛП;
- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;
- изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
- уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц и т.п.
Законопроект о мобилизации в Украине
Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.
Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Напомним, 11 января стало известно, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительства. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.
После этого в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.
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