Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

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В ВР рассказали, какие изменения могут внести в законопроект о мобилизации/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны рассказали, какие изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизацию и прохождении военной службы по итогам обсуждения.

Об основных моментах, которые могут быть внесены в законопроект, рассказала народный депутат, член упомянутого комитета Марьяна Безуглая в Facebook.

В частности, из документа могут исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины. В то же время могут вернуть норму, согласно которой лица с инвалидностью, в том числе III группы, и дальше будут иметь отсрочку от мобилизации и право на увольнение.

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Также планируется вернуть норму, согласно которой предоставляется отсрочка от мобилизации и право на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы.

В Верховной Раде также планируют сократить сроки увольнения срочников, начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности уже с 2025 года, а также начать базовую военную службу в год следующий за годом, в котором будет прекращен или отменен правовой режим военного положения.

Могут также отменить пункт, который предусматривал отправку повесток по электронной почте.

Одним из предложенных изменений предполагается ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участия в АТО.

Также могут исключить норму, которой предусматривалось внесение уклонистов в реестр должников.

Кроме этого, в проект закона планируют внести следующие изменения:

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем законе;

исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации;

изъять норму о военно-транспортной обязанности для ФЛП;

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц и т.п.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, 11 января стало известно, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительства. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

После этого в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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