Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2024-25 годах, что на 200 млн фунтов больше, чем в предыдущие два года.

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Риши Сунак сегодня приедет с визитом в Украину / Коллаж: Главред, фото:president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной помощи.

Как пишет Sky news, Сунак подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года, заявил премьер-министр.

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"Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне среди союзников ослабевает по мере того, как война затягивается. Кризис на Ближнем Востоке, вызванный продолжающимися бомбардировками Газы Израилем, также отвлек внимание всего мира от битвы против Владимира Путина", - напоминает издание.

Сунак отметил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

"В течение двух лет Украина с большим мужеством боролась, отражая жестокое российское вторжение. Они все еще сражаются, непоколебимы в своей решимости защитить свою страну и защитить принципы свободы и демократии. Великобритания также не поколеблется. Мы будем рядом с Украиной, как в самые темные часы, так и в лучшие времена", - сказал британский премьер.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 11 января находился с рабочим визитом в Эстонии. Глава Эстонии Алар Карис призвал страны Европы гарантировать поддержку Киеву и больше вкладывать в оборону.

Карис стакже ообщил, что Эстония предоставит Украине до 2027 года помощь на сумму 1,2 млрд евро.

10 января Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы - Вильнюс. Президент Гитанас Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 миллионов евро.

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