Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января находится с рабочим визитом в Эстонии. На совместной пресс-конференции глава Эстонии Алар Карис призвал страны Европы гарантировать поддержку Киеву и больше вкладывать в оборону.
"Эта война должна завершиться победой Украины. Работая вместе, мы победим", – заявил Карис.
Эстонский лидер отметил, что встреча с украинской делегацией была очень теплой.
"Мы в этой войне все союзники друг с другом на этом брутальном поле боя. Мы вместе стоим в борьбе за свободу, потому что, атакуя Украину, Россия нападает на все демократические страны в целом. И потому эта война – это не что-то, к чему можно привыкнуть. Она сама собой не решится", – сказал Карис.
Президент Эстонии считает, что "решение должно состоять в том, чтобы агрессор ушел".
"И для этого потребуются усилия всего демократического мира", – добавил он.
По словам Кариса, результат войны в Украине зависит от способности стран Запада быть солидарными друг с другом и гарантировать долгосрочную поддержку Киеву.
"Мы должны вместе работать, ослабить агрессора санкциями и политически. Мы уже оказали поддержку Украины на 85 млрд евро, и эту поддержку нужно продолжать", – призвал президент Эстонии.
Как сообщал Главред, Алар Карис сообщил, что Эстония предоставит Украине до 2027 года помощь на сумму 1,2 млрд евро. В то же время Зеленский обратился к союзникам и рассказал, чего не хватает ВСУ.
Визит Зеленского в Литву
10 января Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы - Вильнюс.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 миллионов евро.
Также Зеленский встретился с главой правительства и парламента Литвы. Президент Украины подчеркнул, что 2024 будет решающим не только для Украины, но и для ее партнеров.
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